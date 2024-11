Król Karol III obchodzi 76. urodziny. 14 listopada monarcha Wielkiej Brytanii mógł liczyć na napływające z całego świata życzenia. Nie da się ukryć, że jego bliscy aktywnie działają w mediach społecznościowych. Dla uczczenia wyjątkowego święta króla, postanowili opublikować życzenia również w sieci. Księżna Kate i książę William dołączyli do swoich fotografię Karola III. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wybrali dość zabawny kadr.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William? Oto ich pałac

Księżna Kate i książę William opublikowali zdjęcie króla Karola. Co za kadr!

Na platformie X pojawiły się życzenia dla króla Karola III od księżnej Kate i księcia Williama. "Życzymy Jego Wysokości Królowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!" - napisała para książęca w sieci. W poście pojawiło się również zdjęcie. Fotografia została wykonana w Samoa, podczas wizyty monarchy. Karol miał na sobie wówczas okulary przeciwsłoneczne i girlandę na szyi. Fani byli zachwyceni zabawnym ujęciem. "Uwielbiam to zdjęcie, dobry wybór", "Jakie śliczne zdjęcie", "Fantastyczne zdjęcie i wspaniała uroczystość!" - czytamy w komentarzach. Wygląda na to, że relacje Kate i Williama z Karolem bardzo się zacieśniły. Zgadzacie się z internautami?

Księżna Kate ma pewien nałóg? Królewska ekspertka postanowiła zabrać głos

Ostatnio zrobiło się głośno na temat księżnej Kate. Kontrowersje wzbudził komentarz brytyjskiej prezenterki Narinder Kaur. "Prawdziwe pytanie - dlaczego Kate tak bardzo się postarzała? Czy ona nie ma dopiero 42 lat? Czy jest palaczką? To jedyne wytłumaczenie" - napisała na portalu X. Wielu fanów księżnej było oburzonych. Co więcej, niektórzy rzeczywiście zaczęli się zastanawiać, czy Kate ma problem z nałogiem. Autorka książki "Korona", Wioletta Wilk-Turka w rozmowie z Plejadą postanowiła skomentować zaistniałą sytuację. Podkreśliła, że w rodzinie królewskiej nie używa się używki. - Jeżeli brytyjskie media żyją takim tematem, to widocznie są szczęśliwi w tym kraju, że nie mają innych zmartwień. Bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby księżna Walii paliła papierosy - stwierdziła ekspertka. ZOBACZ TEŻ: Przyjrzano się rozmowie księżnej Kate i księżnej Edynburga podczas Dnia Pamięci. Było nerwowo