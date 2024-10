Kiedy król Karol III i księżna Camilla pobrali się w 2005 roku, ich rodziny się połączyły. Oznaczało to, że książę William i książę Harry zyskali dwoje przybranego rodzeństwa: Toma Parkera-Bowlesa i Laurę Lopes. Od tamtej pory, zarówno Tom, jak i Laura stali się stałymi bywalcami królewskich wydarzeń i dziś cieszą się wielkimi karierami.

Córka Camilli zmieniła branżę. Zajmuje się sztuką

49-letni Tom i 46-letnia Laura to dzieci królowej Camilli z jej pierwszego małżeństwa z Andrewem Parkerem Bowlesem, które trwało od 1973 do 1995 roku, kiedy to para oficjalnie się rozwiodła. Od czasu ślubu Camilli i Karola, zarówno Tom, jak i Laura byli regularnie widywani na najważniejszych królewskich wydarzeniach i uczestniczyli w ślubach zarówno księcia Williama w 2011 roku, jak i księcia Harry'ego w 2018 roku.

Przez pewien czas, Laura pracowała jako korespondentka motoryzacyjna dla magazynu Tatler. W tym samym magazynie jej starszy brat Tom był również zatrudniony jako felietonista kulinarny. Następnie Laura zaczęła pracę w zupełnie innej branży - najpierw zajmowała się prowadzeniem The Space Gallery w Londynie. Następnie w 2005 roku została współzałożycielką londyńskiej Eleven Gallery, w której pełniła funkcję dyrektora. W 2006 roku wyszła za mąż za byłego modela Harry'ego Lopesa. Para doczekała się trojga dzieci - Elizy oraz braci bliźniaków Gusa i Louisa - każde z dzieci odegrało ważną rolę w najistotniejszych wydarzeniach królewskich. Eliza była druhną na ślubie Williama i Kate, natomiast Gus i Louis pełnili rolę stronników honorowych królowej Camilli podczas jej koronacji u boku króla Karola w maju 2023 roku.

Syn Camilli jest bardziej popularny od siostry. Co robi?

Nieco inaczej przebiega kariera syna Camilli, Toma Parkera Bowlesa, który cieszy się większą popularnością niż jego siostra. Od dawna znany jest jako krytyk kulinarny oraz autor książek dotyczących świata kulinarnego. Ostatnią z nich jest "Cooking and the Crown". Swoją wiedzą dzielił się między innymi w "MasterChefie". Co z kolei wiadomo o jego życiu prywatnym? W 2005 roku stanął na ślubnym kobiercu z Sarah Buys, z którą doczekał się Loli i Fredericka. Związek syna królowej Camilli nie przetrwał jednak próby czasu. Kilka lat później związał się z byłą dziennikarką Alice Procope, która odeszła wskutek choroby nowotworowej w 2021 roku.