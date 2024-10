Księżna Kate musi wrócić do szpitala. Jeszcze w tym tygodniu

Księżna Kate od początku roku zmaga się z problemami zdrowotnymi. W styczniu przeszła operację jamy brzusznej, a podczas badań okazało się, że ma nowotwór. Gdy zniknęła na kilka tygodni z przestrzeni publicznej i zaczęły pojawiać się przeróżne teorie internautów, postanowiła wyjaśnić, co się z nią dzieje. Na nagraniu opowiedziała, że jest poważnie chora i przyjmuje chemioterapię. Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów, ale jak już wiemy, Kate Middleton zakończyła leczenie. Nie znaczy to jednak, że jest w pełni zdrowa - do tej pory jest pod stałą kontrolą lekarzy.

Jak się czuje księżna Kate?

Żona księcia Williama stara się jak najwięcej odpoczywać, ale pomału powraca do pełnienia obowiązków. Po raz pierwszy od ogłoszenia radosnej nowiny o zakończeniu chemioterapii 9 września, pokazała się publicznie kilka dni później. Za to na początku października pojawiła się na spotkaniu z chorą na raka 16-latką. Już czuje się lepiej, ale media donoszą, że Middleton musi udać się do szpitala. Po co? Jest to związane z tym, że nadal pozostaje pod kontrolą lekarzy. 42-latka regularnie poddaje się rutynowym badaniom. Specjaliści chcą kontrolować jej stan i upewnić się, że nie ma ryzyka nawrotu choroby. Wizyta w placówce medycznej zaplanowana jest jeszcze w tym tygodniu.

Choroba księżnej Kate

W czasie, gdy księżna Kate zmagała się z chorobą nowotworową, obowiązki wynikające z przynależności do rodziny królewskiej przejął książę William. Syn króla Karola III bardzo często pokazywał się publicznie, a podczas wyjść padały także pytania o stan jego żony. Na początku marca zignorował poddanego, który dopytywał o to, jak się czuje Kate. Zupełnie inaczej zareagował w czerwcu. Na pytanie weterana odpowiedział, że jest z nią coraz lepiej. - Tak, bardzo chciałaby tu dzisiaj być. Wspominałem wszystkim, że jej babcia służyła w Bletchley, dlatego miałaby sporo wspólnego z kilkoma innymi paniami tutaj, które służyły w Bletchley - wyznał wtedy książę William. Choć przez te kilka miesięcy starał się zachowywać spokój, to jednak zmienił się jego wygląd. W pewnym momencie 42-latek pokazał się z brodą. Co to znaczyło? Dowiecie się tego, wchodząc tutaj: Książę William zaprezentował światu brodę. Ekspert nie ma złudzeń, co to może oznaczać [PLOTEK EXCLUSIVE]. Jak wyglądał? Jego zdjęcia znajdziecie poniżej:

