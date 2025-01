Powrót do szarej rzeczywistości. Kamala Harris przyłapana na zakupach

Kamala Harris i Doug Emhoff poznali się w 2013 roku. - Moja najlepsza przyjaciółka umówiła nas na randkę w ciemno. I powiedziała: "Po prostu mi zaufaj. Wiecie, chciała, żebym po prostu w to weszła. I powiedziała: Nie szukaj go w Google'u". Zrobiłam to! - powiedziała polityczka w programie "Sunday Morning" emitowanym w stacji CBS News. Rok po poznaniu zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Harris tym samym została macochą dwójki dzieci męża z poprzedniego związku - Colego i Elli. W mediach co jakiś czas pojawiają się plotki o kryzysie w związku polityczki. Wygląda jednak na to, że u pary wszystko w porządku. Właśnie "przyłapano" ich podczas zakupów.

Kamala Harris z mężem na zakupach. "Sumiennie pchała wózek sklepowy"

Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, które odbyło się 20 stycznia, Kamala Harris wyprowadziła się z Waszyngtonu i ponownie zamieszkała w swoim domu w Los Angeles. Ostatnio wybrała się na zakupy w lokalnym sklepie. Towarzyszył jej Doug Emhoff. Portal dailymail.co.uk dokładnie opisał wizytę polityczki i jej męża w sklepie. "W środku Emhoff zdawał się być niemal zaskoczony obecnością fotografów. Próbował ukryć uśmiech, wpatrując się w aparaty, a w końcu pomachał Harris, gdy ta sumiennie pchała wózek sklepowy, po czym zaczął rozmawiać ze sprzedawcą w sklepie" - czytamy na stronie.

Kamala Harris wprowadziła się do willi w Los Angeles. Sąsiedzi nie są zadowoleni

Przeprowadzka Kamali Harris do Los Angeles wzbudziła niemałe kontrowersje wśród jej obecnych sąsiadów. Inwestor nieruchomości, który mieszka w pobliżu polityczki, publicznie wyraził swoje niezadowolenie. "Wstydzę się, że ona tu mieszka i że reprezentowała Stany Zjednoczone" - czytamy na stronie dailymail.co.uk. Mężczyzna martwi się tym, że Harris może ubiegać się o stanowisko gubernatora w 2026 roku. Karen Bass i Gavin Newsom zniszczyli mój stan. Kamala Harris zrobi dokładnie to samo. Wolałbym, żeby znalazła inny stan do zniszczenia" - przekazał inwestor nieruchomości.