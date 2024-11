Donald Trump jest dziadkiem dziesięciorga wnucząt. Jedna z jego wnuczek, czyli Kai Trump, podzieliła się familijną fotografią wykonaną na Florydzie. To właśnie tam bliscy prezydenta oddawali swoje głosy. Zdjęcie dla niektórych jest podejrzane. Zobaczcie sami.

Donald Trump pozuje z pełnym składem. Gdzie jest Melania?

"Cała ekipa" - tak podpisała wspomniane ujęcie wnuczka polityka. Fotografia obecnie podbija X. Widzimy na zdjęciu przedstawicieli kilku generacji, a nawet zaprzyjaźnionego miliardera - Elona Muska z bliskimi. Wszyscy radośnie pozowali do fotografii z Trumpem na czele. Nie widać jednak w tym gronie Melanii. Ten fakt nie umknął internautom, którzy nie kryli szczerości w komentarzach pod wpisem na X. "Melania nawet nie zawraca sobie głowy, żeby pojawić się na zdjęciu", "Gdzie pierwsza dama?", "Elon jest teraz honorowym członkiem rodziny Trumpów?" - takie komentarze znajdziemy pod postem wnuczki Donalda Trumpa.

Melania Trump podczas głosowania na Florydzie onieśmieliła kreacją. To był dobry wybór?

Żona polityka przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Jej kreacje są zawsze eleganckie i stosowne do okazji. Często pokazuje się na szpilkach, zakłada kolorowe, kobiece sukienki i spódnice o fasonie midi. Jak było podczas pamiętnego głosowania? Melania Trump i tym razem nie zawiodła. - Ona zawsze dobrze wyczuwała trendy. Zawsze dbała też o jakość rzeczy, które miała na sobie. Ta stylizacja jest jednak bardzo zachowawcza, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze stylizacje. Myślę, że tu nie ma przypadków i to było zamierzone. Melania założyła letnią sukienkę Polka Dots, czyli w kropeczki. To ukłon w stronę Ameryki lat 60. Na tym jej z pewnością zależało, żeby wyglądać jak taka amerykańska żona z lat 60 - oceniła dla nas Marta Wiktoria Wolniak. - Nie jest to szczyt mody, ale jest to zamierzona stylizacja. Adekwatna do męża. Mam nadzieję, że kobiety zawsze będą mogły być sobą przy swoich mężach - uzupełniła.