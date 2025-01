Iga Świątek przebywa w Australii, gdzie bierze udział w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Pomimo iż tenisistka ma już na koncie zwycięstwa w pięciu tego typu zawodach, nigdy jeszcze nie udało jej się wygrać Australian Open. Możliwe jednak, że niebawem to się zmieni, bo polska zawodniczka awansowała bowiem do półfinału, w którym zmierzy się z Madison Keys. Sportsmenka może liczyć na wsparcie fanów. Kibicować przyleciała nawet żona polskiego siatkarza.

Iga Świątek walczy o finał Australian Open. Z trybun wspiera ją żona Wilfredo Leona

Jak się okazuje cała rodzina Wilfredo Leona to kibice tenisa i Igi Świątek. Żona sportowca Małgorzata poleciała nawet do Melbourne, aby na żywo obserwować zmagania polskiej tenisistki. Niestety, siatkarz nie mógł dołączyć do ukochanej.

Żona Wilfredo Leona jest również w Australii. Miałem okazję z nią w piątek porozmawiać, jest z całą rodziną, akurat na kortach z córką

- zdradził dziennikarz Eurosportu, Paweł Kuwik. - Wilfredo w robocie, ma trening w Lublinie, więc nie mógł przyjechać. Ale pani Małgorzata Leon jest tutaj, bo bardzo rodzinnie kochają tenis - dodał.

