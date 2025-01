Ralf Schumacher to młodszy brat Michaela Schumachera. Obaj przez lata byli kierowcami Formuły 1. W 2024 roku Ralf zainteresował media, gdy zdecydował dokonać się coming outu. Wyjawił, że jest osobą homoseksualną. Na te rewelacje zareagowała również jego była żona, która nie kryła rozczarowania i gorzko podsumowała ich relację.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Kozak o tym, jak coming out zmienił Andrzeja Piasecznego. Poznał jego chłopaka. Jaki jest?

Ralf Schumacher po latach dokonał coming outu. Jego była żona gorzko podsumowała wspólne życie

Ralf Schumacher 14 lipca 2024 roku zdecydował się na ważny krok. W poście na Instagramie oznajmił, że jest osobą homoseksualną. Nie ukrywał, że ma partnera. Jest w związku z menedżerem biznesowym, Etiennem. "Najpiękniejsze w życiu jest to, kiedy masz przy sobie odpowiedniego partnera, z którym możesz dzielić wszystko" - przekazał w sieci. O orientacji byłego męża, Cora Schumacher dowiedziała się z jego profilu na Instagramie. Ich małżeństwo trwało od 2001 do 2015 roku. Kobieta nie ukrywała, że to dla niej cios. W niemieckim programie "Rozmawiamy o pieniądzach!" zdradziła, że wyznanie Ralfa było dla niej szokiem i musi pójść na terapię. Wyjawiła także, że zdecydowała się na symboliczny krok - spaliła suknię ślubną. "To resztki mojej sukni ślubnej od Escady. Nie wiem nawet, dlaczego to jeszcze tutaj jest" - mówiła, pokazując do kamery spalone resztki.

Cora nie gryzła się w język również w rozmowie z magazynem "Der Spiegel". Poczuła się wykorzystana przez Schumachera. "Dziś czuję się wykorzystana w małżeństwie. Czuję, że zmarnowałam najlepsze lata. Zadaję sobie wiele pytań. Czy był ze mną szczery? I chodzi mi po głowie coś jeszcze ważniejszego: czy on mnie kochał? Ufałam mu ślepo" - mówiła. Co ciekawe, już wcześniej kobieta miała pewne podejrzenia co do orientacji ówczesnego męża. W kuluarach pojawiały się plotki o homoseksualizmie Ralfa. "Prosiłam go, żeby wyjaśnił, czy to, co mówią, jest prawdą, ale zawsze temu zaprzeczał, mówiąc, że wszystko mi się wyolbrzymiło i że może potrzebuję pomocy psychologicznej" - wyjawiła.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Znany skoczek narciarski zabrał głos po coming oucie. Poruszające słowa o zmarłym ukochanym

Tak syn Ralfa Schumachera zareagował na jego coming out

Cora i Ralf Schumacherowie doczekali się jednego syna - Davida, który ma już 23 lata. Pod wspomnianym wyżej postem, w którym kierowca Formuły 1 dokonał coming outu, pojawił się komentarz syna. David wspiera ojca. "Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu znalazłeś kogoś, z kim naprawdę możesz powiedzieć, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie, bez względu na to, czy to mężczyzna, czy kobieta" - napisał. "W 100 procentach popieram cię tato, i życzę ci wszystkiego najlepszego! Gratulacje!" - dodał.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!