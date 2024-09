Robert Korzeniowski jest znany nie tylko i wyłącznie z powodu wybitnych osiągnięć sportowych, ale i bujnego życia prywatnego. Swego czasu było o nim bardzo głośno. Warto wspomnieć, że lekkoatleta był aż trzykrotnie żony. Ostatnio został przyłapany z o 16 lat młodszą ukochaną na zawodach jeździeckich. Trzeba przyznać, że prezentowali się fenomenalnie.

Robert Korzeniowski zabrał trzecią żonę na wyścigi konne. Tak się prezentowali

Mimo wcześniejszych zawodów miłosnych wiele wskazuje na to, że trzecie małżeństwo lekkoatlety jest wyjątkowo udane. Justyna Korzeniewska obecna jest w życiu publicznym, a także wspiera męża w jego poczynaniach. W niedzielę 8 września para została przyłapana podczas finału Pucharu Narodów na Torze Służewiec. Oboje prezentowali się na wydarzeniu elegancko, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. On miał na sobie jasny garnitur i wzorzystą koszulę. Ona postawiła na luźną czarną bluzkę i białoczarne spodnie w kropki. Do tego dobrała kapelusz. Jesteście ciekawi, jak wyglądali? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Obecną żoną Roberta Korzeniowskiego jest Justyna Korzeniewska. Para jest ze sobą od sześciu lat, a związek sformalizowała w 2019 roku. Zakochanych bez wątpienia połączyła pasja do sportu i aktywności fizycznej. Poznali się podczas treningu, a Justyna poprosiła wówczas Roberta o pomoc w przygotowaniach do półmaratonu. Wraz z upływem czasu narodziło się między nimi uczucie. Jakiś czas temu sportowiec wspomniał o tym w jednym z wydań "Dzień dobry TVN":

Kombinowała, jak mogła, żeby nie przebiec dystansu zadanego. Pojawiła się pierwsza oznaka zmęczenia czy niedostosowania jeszcze do biegania i zaczęliśmy chodzić. I okazało się, że to chodzenie jest czymś, co nam najbardziej razem pasuje

- opowiadał z sentymentem.

Robert Korzeniowski i jego poprzednie związki. Ma trójkę dzieci

Pierwszą żoną czterokrotnego mistrza olimpijskiego była Agnieszka Korzeniewska. Para była ze sobą związana przez ponad dwie dekady. Ma dwie córki: Angelikę i Rozalię. To małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Bowiem podczas podróży do Republiki Południowej Afryki Robert Korzeniowski poznał Magdalenę Kłys, która skradła jego serce. Para również stanęła na ślubnym kobiercu i doczekała się syna. Chłopiec dostał na imię Franciszek. Niestety, po siedmiu latach w tym przypadku także doszło do rozwodu. ZOBACZ TEŻ: Wieczorek rozprawia o Bogu i 17 lat młodszej żonie. Wojewódzki kąśliwie podsumował jego słowa.