Katarzyna Niewiadoma to polska kolarka, która osiągnęła ogromny sukces i wygrała wyścig Tour de France. Zwycięstwo przyszło tuż po nieudanym starcie na igrzyskach olimpijskich. Teraz z polską mistrzynią spotkał się Maciej Dowbor. Prezenter wybrał się wraz z kamerą "Dzień dobry TVN" do rodzinnej miejscowości sportowczyni.

Niewiadoma wygrała w Tour de France. Tak ją powitano w Polsce

Katarzyna Niewiadoma spotkała się z Maciejem Dowborem w rodzinnych stronach. W miejscowości Ochotnica Górna mieszka obok swoich bliskich - tuż obok jej domu jest dom rodziców, a także dom siostry i brata. Prezenter podkreślał, że żadna inna ekipa telewizyjna nie rozmawiała jeszcze ze zwyciężczynią Tour de France, która dopiero wróciła do Polski. - Mnóstwo tu jest kwiatów, ponieważ moja rodzinna miejscowość Ochotnica Górna przygotowała taką piękną ceremonię powitalną. Znaleźli się górale, czyli regionalne zespoły, tańczyli i śpiewali. Było bardzo miło. Fajnie jest zobaczyć, jak ten sukces, to zwycięstwo przekłada się na szczęście innych - powiedziała Katarzyna Niewiadoma w rozmowie z Maciejem Dowborem.

Ojciec Katarzyny Niewiadomej: Marzymy, żeby ona wróciła w jednym kawałku na metę

Sportowczyni przyznała, że dziesięć dni po wygraniu Tour de France czuje jeszcze zmęczenie. - Zdecydowanie czuję zmęczenie, ponieważ na ten sukces składały się miesiące ciężkiej pracy - podkreśliła Niewiadoma. Podczas rozmowy z ekipą śniadaniówki Katarzynie Niewiadomej towarzyszyli także rodzice oraz mąż Taylor. Ojciec sportsmenki przyznał, że kibicowanie córce zawsze wiąże się także ze stresem o jej bezpieczeństwo. - My przed każdym wyścigiem troszkę inaczej odbieramy to kibicowanie niż nasi przyjaciele i cała nasza ekipa kolarska. Marzymy, żeby ona wróciła w jednym kawałku na metę. To jest pierwszy nasz cel, żeby dojechała w całości, bez kraksy - podkreślił ojciec Katarzyny Niewiadomej. Mąż kolarki dodał, że jest bardzo dumny z żony, która osiągnęła ogromny sukces. Sportowczyni, która za miesiąc skończy 30 lat, nie myśli jeszcze o końcu kariery kolarskiej. Zapowiedziała, że planuje start w kolejnych igrzyskach olimpijskich.