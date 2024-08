Igrzyska olimpijskie w Paryżu już się zakończyły, 11 sierpnia odbyła się ceremonia zamknięcia, podczas której można było oglądać kaskaderskie popisy Toma Cruise'a, a także występ Billie Eilish, która nie pojawiła się w stolicy Francji, a dała koncert prosto z Los Angeles. To tam za cztery lata ma odbyć się kolejna olimpiada. Podczas tegorocznych IO dodano nową dyscyplinę - breaking, czyli taniec break dance. - Młodzi ludzie mają wiele opcji spędzania wolnego czasu, dlatego nie spodziewajmy się, że sport będzie ich pierwszym wyborem. Chcemy ich przyciągnąć - mówił jakiś czas temu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Rachael Gunn z Australii zwróciła uwagę swoim oryginalnym występem, który wyróżniał się na tle innych tancerek. Zdaniem widzów, uczestniczka się skompromitowała. "Kiedy wykonała ruch kangura, zawody się skończyły" - pisali widzowie.

Występ Australijki na IO podzielił świat. Fani zastanawiają się nad jednym

Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w tańcu break dance została Ami Yuasa, która pokonała w finale Litwinkę polskiego pochodzenia Dominikę Baniewicz. Równie głośno jest o występie Rachael "Raygun" Gunn, która zakończyła rywalizację na początkowym etapie. Za swój wykon otrzymała zero punktów. Wideo z jej występu już stało się viralem, a widzowie próbują ustalić, jak to się stało, że kobieta trafiła na igrzyska. Nie ukrywali, że jej poziom był znacznie niższy niż pozostałych konkurentek. "Pięcioletni ja pokazujący mamie, co potrafię", "To szok, że ona jest najlepszą zawodniczką, jaką macie", "Kiedy nakłamiesz w CV", "W jaki sposób udało jej się zakwalifikować do tych zawodów?", "Czy w Australii nie ma nikogo, kto potrafiłby chociaż tańczyć?", "Kiedy wykonała ruch kangura, zawody się skończyły" - czytamy. Więcej zdjęć z tego występu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Breakdancerka została wybrana najlepszą zawodniczką breakingu w Australii w latach 2020-21. W 2023 roku zdobyła Mistrzostwo Oceanii. Niedawno uzyskała tytuł doktora kulturoznawstwa na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. Tematem jej pracy dyplomowej był break dance. Rachael "Raygun" Gunn odpowiedziała na negatywne komentarze, kierowane w jej stronę, po występie na igrzyskach.

Wszystkie moje ruchy są oryginalne. Kreatywność jest dla mnie naprawdę ważna. Wychodzę tam i pokazuję swój kunszt. Robię swoje i reprezentuje sztukę. O to właśnie chodzi

- mówiła.

Australijka broni swojego występu na IO. "Nie zamierzałam pokonać tych dziewczyn"

Jak sama wyjaśniła, chciała, by jej występ był oryginalny i wyróżniał się na tle pozostałych zawodników, co udało jej się osiągnąć. Wideo z jej popisami obejrzało w sieci kilkadziesiąt milionów osób. "Chciałam wyjść tutaj i zrobić coś nowego, innego i kreatywnego - to moja siła, moja kreatywność" - powiedziała Gunn. "Nigdy nie zamierzałam pokonać tych dziewczyn w tym, co robią najlepiej, czyli w dynamice i ruchach siłowych, więc chciałam poruszać się inaczej, być artystyczna i kreatywna, ponieważ ile razy w życiu masz szansę zrobić to na międzynarodowej scenie" - dodała. Jej nietypowe ruchy, które raczej nie kojarzą się z tańcem break dance, z pewnością zostaną zapamiętane przez widzów.