Obecnie trwają rozgrywki w Euro 2024. W poniedziałek 1 lipca w meczu o 1/8 finału zmierzyła się Portugalia ze Słowenią. Starcie szło łeb w łeb, w związku z tym nie obyło się bez dogrywki. W trakcie doliczonego czasu doszło do kuriozalnej sytuacji. Cristiano Ronaldo nie trafił rzutu karnego, a następnie się popłakał. Koledzy niemal natychmiast ruszyli go pocieszać. Z nagrań, jakie zostały opublikowane w sieci możemy zobaczyć, że płakał nie tylko on, ale i jego mama.

Cristiano Ronaldo nie wytrzymał. Nagle zalał się łzami

Cristiano Ronaldo w ostatnim meczu ze Słowenią pokazał, że w dalszym ciągu ma niesamowitą ambicję i wolę walki. W 105. minucie Portugalczyk nie wykorzystał jednak podyktowanego rzutu karnego. Jan Oblak, bramkarz Słowenii w pojedynku z Cristiano Ronaldo okazał się lepszy i wyczuł jego próbę. Po nieudanym rzucie karnym arbiter zakończył pierwszą połowę dogrywki, a po twarzy Cristiano Ronaldo zaczęły płynąć łzy. Po tej sytuacji koledzy z drużyny niemalże od razu ruszyli w jego stronę, by dodać mu otuchy i wsparcia. Chybiony karny nie przesądził jednak sprawy i niósł za sobą nieodwracalnych konsekwencji. W dalszym ciągu sprawa awansu do ćwierćfinału była otwarta. Rozgrywka nie rozstrzygnęła się w drugiej połowie rozgrywki. Mecz zakończył się rzutami karnymi, a Cristiano Ronaldo miał okazję zatrzeć ślady poprzedniej porażki, co finalnie udało mu się zrobić. Mecz zakończył się zwycięsko dla Portugalii, która awansowała do ćwierćfinału. Zdjęcia zapłakanego Cristiano Ronaldo możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Ile zarabia Cristiano Ronaldo? Kwota może przyprawić o zawrót głowy

Jak wiadomo, Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych, a zarazem jednym z najdroższych piłkarzy na świecie. Przez lata związany był z Realem Madryt, później na chwilę zagościł w Juventusie, natomiast teraz na stałe związany jest z saudyjski klubem Al-Nassr. W lidze arabskiej Cristiano Ronaldo nie może narzekać na zarobki. Kwota, jaką otrzymuje niejednego może przyprawić o zawrót głowy. Obecnie za samą grę zarabia aż 200 milionów euro netto rocznie. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Należy jednak pamiętać, że nie są to wszystkie zarobki piłkarza, ponieważ olbrzymie kwoty zarabia on również na kontraktach reklamowych. ZOBACZ TEŻ: Musiała dotknąć Cristiano Ronaldo, by uwierzyć, że to on! Dziewczynka podbiła sieć.