Michał Probierz to aktualnie jedna z najpopularniejszych osób w świecie polskiego sportu. Selekcjoner polskiej reprezentacji, który objął tę funkcję po Fernando Santosie jesienią ubiegłego roku, na niedzielny mecz wybrał naprawdę elegancką stylizację. Postawił na garnitur, lecz daleko mu było do zachowawczej i niewyróżniającej z tłumu klasyki. Zagrały nie tylko kolory, ale także fasony. Internauci niemal natychmiast pospieszyli z komentarzami, w których wyrazili swoje zdanie. Stylizacji Probierza przyjrzał się także Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Michał Probierz w garniturze na meczu. Całość była dopracowana do perfekcji

Niedzielny mecz Polaków z Holendrami jeszcze przed rozpoczęciem wywoływał ogromne emocje. Biało-Czerwoni dotychczas wygrali z Ukrainą i Turcją, lecz tym razem szczęście im nie dopisało. Ostatecznie przegraliśmy 1:2, a Holendrzy cieszyli się zdobytymi bramkami. Nie pomogło nawet energiczne dopingowanie przez Michała Probierza, który wyraźnie tryskał energią i zagrzewał piłkarzy do walki. Selekcjoner polskiej reprezentacji zwracał uwagę nie tylko odważnym dopingiem, ale również niecodzienną stylizacją. Eleganckie wydanie trenera reprezentacji Polski nie przeszło bez echa w sieci - internauci, także ci zza granicy, niemal natychmiast po publikacji zaczęli zamieszczać pozytywne komentarze. "Panowie, co was powstrzymuje, by tak wyglądać?" - zastanowiła się jedna z osób. "Czyż nie wygląda elegancko?" - dodała kolejna. "Klasa sama w sobie" - stwierdziła następna.

Michał Probierz postawił na beże. Połączył je z granatem

Stylizacji Michała Probierza przyjrzał się Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur. - Michał Probierz prezentował się naprawdę elegancko i trzeba przyznać, że wypadł doskonale. Patrząc na jego stylizację trudno do czegokolwiek się przyczepić. Beżowy garnitur leżał doskonale, a zestawienie go z kraciastą kamizelką okazało się strzałem w dziesiątkę. Kropką nad i okazały się brązowe buty o klasycznym fasonie i granatowy krawat. Świeżości nadała biała koszula, która praktycznie zawsze wygląda dobrze. Jest elegancko, aczkolwiek absolutnie nie nudno - stwierdził ekspert. Zdjęcie eleganckiej stylizacji Michała Probierza znajduje się w galerii na górze strony.