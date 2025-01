Reni Jusis dała się poznać jako popularna piosenkarka. Utwory, takie jak "Zakręcona" czy "Kiedyś cię znajdę" przed laty zdobywały listy przebojów. Artystka zyskała wielu wiernych fanów. Słuchacze byli zainteresowani również jej życiem prywatnym. W tej kwestii Reni Jusis do dziś pozostaje tajemnicza. Wokalistka rzadko kiedy zdradzała informacje o swoim życiu miłosnym. Mało kto pamięta, że przed laty jej partnerem był Jan Wieczorkowski. Związek piosenkarki i aktorka zakończył się skandalem.

Reni Jusis przeżyła zdradę ze strony Jana Wieczorkowskiego. Mężczyzna bardzo żałował

Jan Wieczorkowski zdobył popularność w serialu "Klan". Już na początku kariery nie ukrywał, że interesują go... kobiety. "Ciągle oglądam się za kobietami" - mówił w rozmowie z "Halo!". Wśród jego partnerek były Dorota Naruszewicz i Renata Dąbkowska. Z czasem prawdziwe uczucie połączyło go również z Reni Jusis. Piosenkarka miała wobec aktora poważne plany. Co więcej, myślała o wspólnej przyszłości. Wszystko przekreśliła zdrada Wieczorkowskiego. Mężczyzna w warszawskim klubie poznał Kasię Kossecką. Po latach przyznał publicznie, że zdradził ówczesną ukochaną. Bardzo tego żałował. "Popełniłem pewien błąd i straciłem ten związek. Potem żałowałem" - podkreślił na łamach "Vivy!". Było jednak za późno, aby odratować relację z Reni Jusis. Kobieta później bała się otworzyć serce na nowe osoby.

Reni Jusis mało wypowiada się na temat życia prywatnego. Rzadko kiedy otwarcie mówi o partnerach

Reni Jusis rzadko kiedy mówiła o swoich relacjach. Po zakończeniu związku z Janem Wieczorkowskim poznała Macieja Zielińskiego. Mężczyzna stracił głowę dla wokalistki. "Kiedy podawał mi szklankę wody, trzęsły mu się dłonie. Powoli zaczęłam się zastanawiać, co tu się dzieje" - wspominała

artystka w wywiadzie z "Galą". Ostatecznie, ich związek nie przetrwał. Później Reni zakochała się w Tomaszu Makowieckim. Ich relacja również nie zakończyła się sukcesem. Owocem ich miłością są dzieci: syn Teofil i córka Gaja. Obecnie piosenkarka jest singielką.