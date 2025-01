Paulina i Jakub Rzeźniczakowie doczekali się wspólnie córki Antoniny. Dziewczynka przyszła na świat w lutym 2024 roku. Para często dzieli się z fanami prywatnymi ujęciami, na których widać ich pociechę. Paulina Rzeźniczak ponadto regularnie wrzuca kadry z życia prywatnego do mediów społecznościowych. Fani mogli zatem obserwować przebieg ciąży celebrytki w sieci. Kobieta nie ukrywała, że w tym czasie przybyło jej kilogramów. Podjęła ten temat w programie "Pytanie na śniadanie".

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak pokazała, jak Kuba bawi się z córką

Paulina Rzeźniczak podczas ciąży przytyła 30 kilogramów. "Ważyłam więcej od mojego męża"

Paulina Rzeźniczak urodziła Antoninę 10 lutego 2024 roku. Od tego czasu minął prawie rok. Tuż przed porodem kobieta ważyła ponad 30 kilogramów więcej, niż przed ciążą. - Ważyłam niespełna 50 kilogramów, a tydzień przed porodem skończyłam z 83 kilogramami, to było więcej od mojego męża. Nigdy nie spodziewałam się, że tak będę wyglądać (...). Nie miałam w głowie tego, żeby dobrze wyglądać. Dla mnie najważniejsze było zdrowie dziecka - wyznała Rzeźniczak w programie "Pytanie na śniadanie". Dodała żartobliwie, że jej problemem było znalezienie odpowiednich jeansów. Ostatecznie, zdecydowała się na spodnie ukochanego.

Celebrytka wyznała, co pomogło jej w zgubieniu kilogramów po ciąży. - Jeżeli chodzi o jedzenie, to zmniejszyłam porcję. Naprawdę jadłam za dwóch. (...) Naprawdę jadłam bardzo dużo. Gdy urodziła się Antosia, to ilość jedzenia się zmniejszyła. Natomiast nie było żadnych aktywności. Bardzo lubię spacery. (...) Ale myślę, że to też geny. I takie zdrowe podejście, żeby się nie katować - wyznała Paulina Rzeźniczak.

PRZECZYTAJ TEŻ: Rzeźniczak wrócił do "DDTVN" po skandalu. Paulina nie mogła powstrzymać emocji

Paulina Rzeźniczak ujawniła sekret swojej figury. Jak wróciła do sylwetki?

Paulina Rzeźniczak podjęła również temat swojej sylwetki w mediach społecznościowych. Fani zasugerowali, że celebrytka szybko zrzuciła zbędne kilogramy po urodzeniu córki. Sama ukochana sportowca zdradziła swój sekret. Przyznała, że ważną częścią metamorfozy była akceptacja samej siebie. "Odpowiedzi nie znam, chyba geny, bo niestety wstyd się przyznać, ale ani nie ćwiczyłam, ani nie miałam specjalnej diety. Przytyłam ponad 30 kilogramów. W ogóle się nie 'spinałam', żeby je zrzucić. Akceptowałam siebie w każdym wydaniu i może to jest klucz, że ciągle nie wchodziłam na wagę. Plus wiadomo, przy dziecku zawsze jest co robić" - podkreśliła Paulina Rzeźniczak na Instagramie.