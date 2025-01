Magdalena Waligórska-Lisiecka zyskała popularność dzięki roli Wiolki w serialu "Ranczo", który uważany jest za jedną z najlepszych komediowych produkcji w Polsce. Pierwsze odcinki wyemitowano w 2006 roku, ale mimo upływu czasu "Ranczo" nadal wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Co dziś słychać u aktorki? Magdalena Waligórska-Lisiecka od lat żyje na walizkach i podróżuje po kraju w związku z różnymi zobowiązaniami zawodowymi. Podczas jednej z takich podróży przeżyła dramatyczne chwile.

Magdalena Waligórska przeżyła dramatyczne chwile. Cudem uszła z życiem

Magdalena Waligórska-Lisiecka w wywiadach podkreśla, że cały czas żyje na walizkach. Aktorka mieszka w Warszawie, występuje w teatrze w Zabrzu i jeszcze do niedawna jeździła do Wrocławia na plan serialu "Lombard. Życie pod zastaw". W rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że podczas jednej z podróży o mały włos uniknęła tragicznego wypadku. Wiosną 2014 roku jechała ze stolicy na próbę do teatru w Koszalinie i już od samego rana miała przeczucie, że wydarzy się coś złego. W trakcie podróży nagle zauważyła, że w stronę jej rozpędzonego na autostradzie samochodu toczy się opona, która wypadła z innego auta.

Zobaczyłam, jak z nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu odrywa się koło i z impetem leci w moją stronę. Wyhamowałam i może dlatego siła uderzenia koła w maskę mojego auta była mniejsza, a wybita szyba wypadła na zewnątrz. Inaczej... nawet nie chcę myśleć, co by się stało

- relacjonowała aktorka. Waligórska z wypadku wyszła bez obrażeń, ale podróżująca z nią koleżanka nie miała tyle szczęścia i trafiła do szpitala. W wyniku zdarzenia auto aktorki było całego zniszczone, a jak ona sama podkreśla, ma niesamowite szczęście, że udało się jej wyjść z tego bez szwanku.

To cud, że żyję

- podkreśliła w jednym z ostatnich wywiadów z "Dobrym Tygodniem".

O rzekomym romansie Magdaleny Waligórskiej plotkowały wszystkie media

Kiedy serial "Ranczo" bił rekordy popularności w telewizji, widzowie byli zainteresowani również życiem prywatnym aktorek i aktorów biorących udział w produkcji. Plotkowano, że serialowa Wioletka romansowała z Wojciechem Blachem, kiedy ten miał szukać w jej ramionach pocieszenia po rozstaniu z Kamilą Baar. Para miała się do siebie zbliżyć podczas pracy nad spektaklem. "W ramionach Magdy szuka pocieszenia po rozstaniu z matką swojego syna" pisało swego czasu "Twoje Imperium". Co ciekawe sami zainteresowani nigdy nie odnieśli się do tych plotek, więc nie wiadomo, co tak naprawdę ich łączyło. Więcej przeczytasz tutaj: Magdalena Waligórska i Wojciech Błach mieli romans? "Szukał pocieszenia po rozstaniu"

