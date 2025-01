Sandra Kubicka jest bardzo zabiegana. Łączy karierę zawodową z byciem mamą. Jej syn Leonard przyszedł na świat 16 maja. Chłopiec urodził się jako wcześniak i musiał pozostać w szpitalu. "To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki - patrzeć, jak twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń, a ty nie możesz nic zrobić, ani mu pomóc. Wypłakałam ocean łez podczas pobytu w szpitalu" - wspominała poród Sandra Kubicka. Teraz modelka musi zadbać o swoje zdrowie. Jak się okazuje, ma problemy z barkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka i Baron mają kryzys? Ten komentarz podsycił plotki

Sandra Kubicka poinformowała o problemach. "Stan zapalny rozlał się po całym barku"

Sandra Kubicka postanowiła przekazać swoim obserwatorom niezbyt pozytywną informację. Celebrytka ma problemy z barkiem. Ból był na tyle intensywny, że nie mogła spać w nocy. Sandra Kubicka w najbliższym czasie rozpocznie rehabilitację, ale niewykluczone, że dolegliwość będzie powracać. Dlaczego? "Steryd podany, ale stan zapalny rozlał się po całym barku, więc czeka mnie rehabilitacja. Natomiast póki będę nosić Leosia, to będzie to wracać. Macierzyństwo..." - napisała modelka na InstaStories. Zdjęcie z relacji znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

PRZECZYTAJ TEŻ: Żarty się skończyły? Sandra Kubicka wspomniała o Baronie. Tak go nazwała

galOtwórz galerię

Sandra Kubicka podsumowała 2024 rok. Ani słowa o Aleksandrze Baronie

Niedawno Sandra Kubicka zamieściła w mediach społecznościowych post podsumowujący 2024 rok. Modelka przyznała, że był on dla niej przełomowy. "Rok, w którym spełniłam wiele swoich marzeń, a największe właśnie drzemie obok mnie. Cieszę się, że wyszliśmy z tego cali i Leosiek jest zdrowym chłopcem! To był rok, w którym odkryłam nowe super moce i co to znaczy być mamą" - napisała. Modelka wspomniała także o swojej karierze. "Spełniłam się zawodowo jak nigdy wcześniej, podpisałam masę kontraktów ambasadorskich" - czytaliśmy. W poście zabrakło jednak wzmianki o mężu Aleksandrze Baronie, co podsyciło plotki o rzekomym kryzysie w ich związku, ponieważ stanęli na ślubnym kobiercu właśnie w 2024 roku.