Sławomir Świerzyński jest liderem jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych zespołów disco polo - Bayer Full. Grupa odpowiada za takie hity, jak "Wszyscy Polacy", "Majteczki W Kropeczki" czy "O Karolino". W ostatnim czasie Świerzyński przypomniał o sobie m.in. za sprawą występu na sylwestrowej imprezie TV Republika w Chełmie. Łączony więc ze skrajnie prawicową i bojkotującą WOŚP stacją muzyk został zapytany o jego zdanie ws. gróźb, które otrzymał założyciel fundacji Jerzy Owsiak.

Sławomir Świerzyński o WOŚP i Owsiaku. "To sukces"

Przypomnijmy, że TV Republika zorganizowała niedawno kontrowersyjną akcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" - którą bezpośrednio uderzono w Jerzego Owsiaka oraz jego działalność. Założyciel WOŚP otrzymywał przy tym groźby śmierci, o których poinformował na swoim Facebooku. "Jeśli dożyję jutra. Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden. I się rozłączył" - opisał sam poszkodowany.

Współpracujący ze stacją Sławomir Świerzyński postanowił skomentować doniesienia o ów groźbach, przy czym potwierdził, że jest jednak zwolennikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nie znam sprawy dokładnie, wiem, że trwają te przepychanki między stacjami telewizyjnymi. Takie pogróżki i hejt w stronę Jurka nie są na miejscu. Jerzy Owsiak od 33 lat robi świetną robotę. To kawał ciężkiej, dobrej pracy. To sukces, który niektórzy chcą mu umniejszyć - stwierdził w rozmowie z o2.pl lider Bayer Full.

W TV Republika działa też dziennikarka i prezenterka Anna Popek, która wcześniej przez lata pracowała dla TVP. Popek, która podobnie jak Świerzyński była obecna na sylwestrowym wydarzeniu w Chełmie zdradziła Plotkowi, czy mimo nastawienia stacji wspiera działalność WOŚP. "Cenię sobie wolność wyboru i sumienia, a taką mam. Wspieram tych, którym ufam i wierzę w ich wartości. Nie uważam, żeby dobrą radą dla młodych ludzi było 'róbta, co chceta'" - odpowiedziała nam prezenterka.