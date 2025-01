Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber poznały się podczas kręcenia programu "Królowa przetrwania". Jeszcze przed emisją show koleżanki z planu wypowiadały się wzajemnie na swój temat w samych superlatywach. - Paulina jest kobietą o wielkim sercu, która przeżyła dużo złego w swoim życiu i niewątpliwie silną skoro to udźwignęła i wciąż walczy o siebie, uśmiecha się, jest kobietą sukcesu [...] Cieszę się, że mamy siebie - mówiła Schreiber w rozmowie z Kozaczkiem. Nikogo nie zdziwi więc fakt, że Smaszcz wstawiła się za celebrytką w jednym z ostatnich wywiadów.

Paulina Smaszcz uderza w Łukasza Schreibera. Ale się nasłucha

W wywiadzie z Kozaczkiem Smaszcz postanowiła uchylić rąbka tajemnicy wokół przyjaźni z Marianną Schreiber. Podkreśliła, że w trakcie programu chciała poznać "Mariannę-człowieka, Mariannę-kobietę", a nie Mariannę-polityczkę, gdyż obydwie panie opowiadają się po dwóch przeciwnych stronach poglądowych. - Ona na to przystała. Poznałam sympatyczną, wrażliwą mamę, której wy nie znacie - wyjaśniła dalej celebrytka.

Smaszcz odniosła się także do sprawy rozstania Schreiberów i pozostawienia przez polityka żony. - Wstyd to opuścić żonę z dzieckiem, zostawić ją, porzucić z dzieckiem i oznajmić to w mediach, że się ją porzuca. To jest wstyd. Moim zdaniem, nie porzuca się kobiety, której się przyrzeka "na dobre i na złe", ma się z nią dziecko, a jak się tak robi, to się robi z klasą - zaznaczyła Paulina Smaszcz, odpowiadając czy jej zdaniem kontrowersyjne działania Marianny mogły przynieść wstyd Łukaszowi Schreiberowi i przyczynić się do jego decyzji o separacji. Zobacz: Schreiber ujawnia powody rozstania z mężem. "Nie udźwignął tego".

Przyjaźń między Smaszcz i Schreiber kwitnie. Wspólnie oglądały program

6 stycznia odbyła się emisja pierwszego odcinka drugiego sezonu show "Królowa przetrwania", w którym wzięły udział obie panie. Z tej okazji uczestniczki zachęcały w mediach społecznościowych obserwatorów do oglądania programu. Zwracając się do swoich fanów na InstaStories Marianna Schreiber pokazała, że na wspólny seans udała się wraz z córką do domu Pauliny Smaszcz. Na dodanych przez celebrytkę nagraniach widać m.in. jak jej dziecko bawi się z psami dziennikarki.