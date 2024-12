Tyle mają zarobić gwiazdy sylwestra TV Republika. Lepiej usiądźcie

W tym roku obok sylwestrowych imprez TVP i Polsatu zostanie zorganizowana kolejna. Chodzi o "Wystrzałowy Sylwester z Republiką!". Na evencie stacji zagrają głównie zespoły disco polo, ale zaplanowano też kilka występów zagranicznych gwiazd. Wiadomo już, ile podobno zarobią za udział w imprezie organizowanej przez pracowników Tomasza Sakiewicza.

Wyciekły stawki gwiazd sylwestra TV Republika. Zaszaleli

Sylwestra TV Republika i poprowadzą Anna Popek, Rafał Patyra, a także Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie z kolei wystąpią m.in. takie zespoły jak: Piękni Młodzi, Kombi Łosowski, Lombard, Bayer Full, Weekend, Milano, MIG i Top One. Na stronie stacji możemy przeczytać też, że zaśpiewają zagraniczni muzycy, m.in.: Sheyli Bonnick z Boney M. oraz Captain Jack.

Jakie stawki zaproponowała muzykom telewizja Tomasza Sakiewicza, która chętnie na antenie swoich programów prosi widzów o wsparcie finansowe? Jak podawał informator Plejady, stawki są wysokie. - Stawki, które otrzymały gwiazdy, to takie, jakie są przyjęte na rynku, które powtarzają się w tego typu koncertach. Koncert sylwestrowy jest specyficzny, bo tutaj zawsze te stawki są wyższe niż normalnie, więc budżet musiał być na to zabezpieczony i stacji udało się to spiąć - czytamy.

Teraz nieco więcej światła na sprawę rzuca informator Pudelka, który podał konkretne kwoty. Okazuje się, że TV Republika, która jeszcze niedawno twierdziła, że potrzebuje od widzów miliona złotych na kamery w studiu (to tylko jedna z wielu zbiórek), nie oszczędza na zespołach, które mają wystąpić na ich imprezie sylwestrowej. Portal podaje, że Boney M prawdopodobnie ma zgarnąć 200 albo nawet 250 tysięcy złotych. Z kolei Piękni i Młodzi podobno zarobią około 70 tysięcy złotych.

Warto w tym miejscu nadmienić, że z innego artykułu wspomnianego portalu wynika, że takie gwiazdy jak Zenek Martyniuk i Maryla Rodowicz zarobią za sylwestrowy występ nawet po 100 tysięcy złotych. Na nieco mniejsze kwoty mogą liczyć Skolim i Dawid Kwiatkowski - 70 tysięcy. Z kolei Roksana Węgiel miałaby zgarnąć około 50 tysięcy złotych. Do zarobków za sylwestrowe występy odniosła się też Izabela Trojanowska. "Z racji tego, że mamy różne zmiany polityczne, artyści są trochę odsunięci na bok. No to niech chociaż w tę noc sylwestrową popracują i coś zarobią" - skwitowała w rozmowie z Jastrząb Post.

Wpis Magdaleny Narożnej z Pięknych i Młodych o sylwestrze w TV Republika nagle zginął

Magdalena Narożna, która jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, opublikowała na swoim instagramowym koncie wpis, w którym zapraszała do oglądania sylwestra TV Republika. Pod postem szybko pojawiło się sporo niepochlebnym komentarzy. "Jak można się tak sprzedać? Serio, TV Republika?", "Widzę, że jesteście wierni PiS", "Przykro mi, ale tego sylwestra nie będę oglądać" - grzmieli. Wpis Narożnej promujący imprezę zniknął już następnego dnia. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.