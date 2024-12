Sylwester TVP z nową zagraniczną gwiazdą. "Król muzyki pop"

Jak co roku stacje telewizyjne walczą o widzów, którzy wieczór 31 grudnia spędzą przed telewizorami. Impreza sylwestrowa TVP2 odbywa się w tym roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a poprowadzi ją aż sześć osób, wśród których znaleźli się: Michalina Sosna, Krystyna Sokołowska, Błażej Stencel, Filip Antonowicz, Janek Dąbrowski oraz Piotr Kupicha. Publiczny nadawca sukcesywnie ogłasza też zaproszone na wydarzenie gwiazdy. 24 grudnia przekazano, że na sylwestrowej imprezie TVP2 pojawi się Bryan Adams.

Bryan Adams kolejną zagraniczną gwiazdą sylwestra TVP

Bryan Adams to kanadyjski wokalista, który zaczynał karierę jeszcze w latach 70. Przez lata stworzył wiele przebojów takich jak m.in. "Cuts Like a Knife", "Run to You", "Somebody" czy "Summer of ’69". - Jesteśmy dumni, że "Sylwester z Dwójką" ponownie będzie jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. W tym roku naszą scenę rozświetli sam Bryan Adams – król muzyki pop, który dostarczy widzom niezapomnianych emocji - mówi o udziale wokalisty dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. - Tegoroczna lista gwiazd jest naprawdę imponująca - ponad 40 artystów, którzy łączą pokolenia i wypełnią wieczór hitami, które wszyscy kochamy - zachwala imprezę, cytowany przez tvp.info.

Sylwester TVP. Kto wystąpi podczas imprezy?

Przypomnijmy, że Bryan Adams nie jest jedyną zagraniczną gwiazdą ogłoszoną przez TVP. Na sylwestrze w Chorzowie mają pojawić się także DJ Bobo i pochodzący z Włoch zespół The Kolors. Bardzo długa jest lista rodzimych gwiazd, które wystąpią na sylwestrze Telewizji Polskiej. Będą to m.in. Michał Szpak, Lanberry, Afromental, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Sara James, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska, Blanka, Małgorzata Ostrowska, Feel, Piersi, Wilki, Jacek Stachursky, Papa D, Sarsa czy Kamil Bednarek. Co ciekawe, TVP podjęła także próbę dotarcia do młodszej publiczności i na imprezę do Chorzowa zaproszono Wersow. Wydarzenie będzie można oglądać od godziny 20 w TVP2, a także online na TVP VOD.