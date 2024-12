Cezary Żak i Katarzyna Żak od prawie 40 lat tworzą zgrane małżeństwo. Poznali się jeszcze w czasie studiów. Dużą popularność jako parze przyniosły im role w "Miodowych latach", gdzie grali męża i żonę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Żakowie złożyli fanom w sieci życzenia. Przy okazji podzielili się niezwykle dobrą nowiną.

Cezary i Katarzyna Żakowie przekazali radosną nowinę. Święta spędzają w takim gronie

Cezary Żak i Katarzyna Żak nie są z reguły chętni, aby rozmawiać o życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że para doczekała się dwóch córek: 36-letniej Aleksandry i 30-letniej Zuzanny. Żadna z kobiet nie poszła w ślady rodziców. Starsza zajmuje się produkcją programów dla dzieci, a młodsza została lekarką. Ostatnio Żakowie podzielili się radosną nowiną. Choć nie zdradzili zbyt wiele, wszystko było jasne. "Drodzy Państwo. Dobrych ludzi wokół nie tylko w święta, ale i w całym 2025 roku. My w tym roku świętujemy podwójnie, bo rodzina się powiększyła i jesteśmy najszczęśliwszymi dziadkami na świecie, wdzięcznymi Bogu za ten dar" - napisali w mediach społecznościowych. Fani rzucili się do składania gratulacji.

Mówiąc o bliskich osobach dla Cezarego Żaka, nie można pominąć Artura Barcisia. Aktorzy często towarzyszyli sobie w różnych produkcjach. Jak wyglądały ich prywatne relacje? Jak się okazało, w prawdziwym życiu Żak i Barciś nigdy się nie zaprzyjaźnili. Artur Barciś w podcaście "WojewódzkiKędzierski" podkreślił, że mają zupełnie inne charaktery i trudno się im porozumieć na przyjacielskiej stopie. - Czarek jest introwertykiem. Myślę, że to, co on mówi (...), jest rodzajem jakiegoś pancerza, nie kreacji - on taki po prostu jest. On jest zamknięty, trudno z nim nawiązać jakieś relacje bardzo serdeczne, dlatego wydaje się gburowaty, chociaż wcale taki nie jest. Gdzieś jest taki zamknięty, trudno do niego dotrzeć - wyznał aktor.