Danuta Martyniuk nigdy nie ukrywała, że lubi o siebie dbać. Często można to zauważyć, patrząc na jej stylizacje na oficjalnych wydarzeniach. W wielu wywiadach podkreślała, że niejednokrotnie korzystała z uroków medycyny estetycznej. Jeszcze niedawno mówiła o liftingu twarzy. - Kalina poleciła mi teraz serię zabiegów nowoczesnej mezoterapii, która stymuluje tkanki - wyznała Danuta Martyniuk w rozmowie ze Światem Gwiazd, wspominając o koleżance specjalizującej się w tej sferze. Ostatnio Zenon Martyniuk skomentował metamorfozę ukochanej. Pokusił się nawet o żart.

Zenon Martyniuk zażartował z Danuty Martyniuk w telewizji. Poszło o poprawki w wyglądzie

Zenon i Danuta Martyniukowie pojawili się w niedzielnej odsłonie programu "halo tu polsat". W trakcie wywiadu podjęto temat niesamowitej metamorfozy żony artysty. Kobieta nie ukrywała, że wiele osób zauważyło zmiany w jej wyglądzie. Przyznała, że komplementy dostaje nawet od ekspedientek w sklepie. Zachwycona Danuta nie ukrywała, że po kilku poprawkach czuje się znacznie lepiej. W pewnym momencie do rozmowy wciął się jej mąż. Postanowił zażartować z ukochanej. Przyrównał ją do znanego artysty. -Niektórzy mówią, że już przeszłaś więcej operacji niż Michael Jackson - stwierdził bez wahania. Na szczęście, Danuta Martyniuk nie była tym urażona.

Danuta Martyniuk poddała się pewnym zabiegom. Nigdy tego nie ukrywała

Danuta Martyniuk przeszła przez kilka zabiegów. Nie można nie wspomnieć o korekcie przegrody nosowej, która, poza względami estetycznymi, podobno była niezbędna do prawidłowego oddychania. Żona muzyka skusiła się też na lifting twarzy. Warto podkreślić, że tego typu proces kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Danuta Martyniuk przyznała, że zdecydowała się też na operację powiek. W programie "halo tu polsat" podsumowała wszystkie swoje zabiegi. - Ja zrobiłam lifting twarzy, nos, poprawiłam powieki górne i to wszystko - powiedziała. A wy korzystacie z zabiegów medycyny estetycznej?