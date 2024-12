Maciej Pela raczej nie zaliczy roku 2024 do najbardziej udanych. Tancerz jakiś czas temu rozstał się z Agnieszką Kaczorowską. Od tamtej pory małżonkowie prowadzą medialną potyczkę. Ostatnio natomiast celebrytę spotkała kolejna przykra sytuacja. Wyjawił, że miał pierwszą w życiu stłuczkę drogową.

Maciej Pela przekazał złe wieści. "Moja pierwsza stłuczka w życiu"

Maciej Pela od jakiegoś czasu układa życie na nowo. Po rozstaniu z żoną jeszcze chętniej udziela się w mediach społecznościowych. Małżonkowie dzielą się również opieką nad córkami. Ostatnio tancerz pochwalił się na Instagramie ugotowanym przez siebie rosołem, który jego dzieci uznały za wyjątkowo smaczny. Przekazał też mniej radosne nowiny. Okazało się, że zaliczył niedawno stłuczkę drogową. Samochód celebryty nie wyszedł z niej bez szwanku. Na koniec Pela pokusił się o gorzką refleksję.

W piątek wieczorem zaliczyłem dzwona (nie z mojej winy) i musiałem ogarnąć skasowane auto. (...) Moja pierwsza stłuczka w życiu. Słuchajcie, to jest chyba mój rok pierwszych razów

- przekazał tancerz za pośrednictwem InstaStories.

Joanna Krupa bez ogródek o medialnej wojnie Kaczorowskiej i Peli. "Mówią okropne rzeczy"

Medialna wojna Kaczorowskiej i Peli zwróciła uwagę naszych celebrytów. Niektórzy otwarcie opowiadają się po jednej ze stron, inni starają się być dyplomatyczni. Dziennikarka Plotka zapytała m.in. Joannę Krupę o zdanie na ten temat. Modelka, która także rozstała się z mężem, przyznała, że nie popiera publicznego przerzucania się oskarżeniami. - Dla mnie zawsze jest tak, że ta osoba była w twoim życiu. Kiedyś się kochaliście czy kochaliśmy i niestety do tego (rozstania - przyp. red.) doszło. Bardzo mi przykro, jak ludzie tak strasznie na siebie mówią okropne rzeczy w prasie. Szczególnie jak dzieci są - powiedziała. Celebrytka podzieliła się także swoimi doświadczeniami. - My z moim byłym robiliśmy wszystko, żeby Ashy nie zrobić przykrości. Jak ona będzie starsza i zacznie czytać magazyny czy newsy... Po co ma dziecko takie rzeczy czytać, że rodzice się nienawidzą, że ludzie się nie lubią czy zdrada, czy nie zdrada. To mnie bardzo boli - dodała.