Bogna Sworowska to jedna z najpopularniejszych polskich modelek. Ma na koncie liczne sukcesy. W 1987 roku wzięła udział w konkursie Miss Polonia, podczas którego zdobyła dwa tytuły: II Wicemiss oraz Miss Foto. Obecnie ma 57 lat, ale nie zamierza kończyć kariery. We wrześniu pojawiła się na londyńskim tygodniu mody, gdzie zaprezentowała kolekcję marki Marques'Almeida. Teraz udzieliła bardzo szczerego wywiadu.

Bogna Sworowska wspomina menopauzę. "Przeszłam jak w zegarku"

Modelka wystąpiła w podcaście Joanny Brodzik "Słowo do słowa" i wyznała, że dopiero po 40. roku życia zaczęła stawiać siebie na pierwszym miejscu. - Przez wiele lat żyłam dla innych. Dopiero po czterdziestce poczułam ulgę, bo zrozumiałam, że muszę skupić się na sobie. To cudowny czas - powiedziała. Wspomniała także o menopauzie, która wiele zmieniła w jej codzienności. Była motywacją do tego, aby zacząć prowadzić zdrowy tryb życia. - Robię wszystko, bo zrozumiałam, że jednej rzeczy, której może mi zabraknąć, to zdrowie. W momencie, kiedy skończyłam 50 lat, przeszłam jak w zegarku menopauzę, która jest turbulencją, ale to jest temat rzeka. Wszystko się zmieniło. Powiedziałam sobie: okej. Po pierwsze - przestanę palić, po drugie - będę ćwiczyć i polubię ćwiczenia. Po trzecie - zajmę się dietą - powiedziała Bogna Sworowska.

Bogna Sworowska o życiu intymnym. "To też jest najlepszy czas życia"

W dalszej części rozmowy Bogna Sworowska stwierdziła, że chociaż menopauza nie jest najłatwiejszym momentem dla kobiety, to może mieć swoje pozytywne strony. Zdaniem modelki w trudnych momentach warto sięgnąć po wsparcie specjalistów, np. ginekologa i cieszyć się życiem intymnym bez ryzyka zajścia w ciążę. - Można mieć wspaniałe zbliżenia i nie mieć konsekwencji, bo nie zajdziesz w ciążę. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to to też jest najlepszy czas życia - skwitowała Bogna Sworowska w rozmowie z Joanną Brodzik. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza odpaliły Instagram w środku nocy. Piosenka o menopauzie stała się hitem