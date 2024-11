Jakub Rzeźniczak po fali hejtu i skandali z jego udziałem w roli głównej układa życie u boku Pauliny Rzeźniczak, z którą wychowują córkę Antoninę Para wzięła ślub dwa lata temu. Zobaczcie sami wspomnienia z tego dnia.

Jakub Rzeźniczak i druga rocznica ślubu. Przeżyjmy to jeszcze raz

Zakochani pobrali się na plaży w Miami, czemu towarzyszyła filmowa atmosfera. Paulina Rzeźniczak miała na sobie białą suknię do ziemi z gorsetem i welonem, a do tego spięte włosy. Piłkarz z kolei postawił na szary garnitur i białą koszulę. Sam Rzeźniczak postanowił wrócić do ślubu w poście z okazji rocznicy. "Druga rocznica ślubu. Dziękuję ci, żono, za każdy kolejny dzień, który mogę spędzić u twojego boku" - napisał czule sportowiec. Co na to obserwujący? "Pięknie!", "Szczęścia na kolejne lata", "Szczęśliwej rocznicy! Kochajcie się jak do tej pory, dużo miłość" - piszą fani w komentarzach. Co ciekawe, Paulina Rzeźniczak również post z tej okazji. "Mężu, przy nikim nie czułam się tak, jak przy tobie, nikt nie rozumie mnie tak jak ty, czuję wsparcie, miłość każdego dnia. Kiedy jest mi źle, zawsze wiesz, jak mi pomóc. Jestem wdzięczna, że każdego dnia możemy to życie przeżywać razem zarówno piękne jak i trudne momenty. Kocham cię" - napisała czule.

W poprzednią rocznicę pytali Rzeźniczaka o dawne miłości. Ten zareagował

Rok temu sportowiec został zapytany o byłe partnerki. I to nie tylko o Żurnalistę - wówczas wyspowiadał się z przeszłości na oczach całej Polski, za co został bardzo skrytykowany. Warto przypomnieć, że do dawnych sympatii Rzeźniczaka należą Magdalena Stępień czy Edyta Zając. Finalnie Rzeźniczak związał się z Pauliną dawniej Nowicką, o którą stale pytają internauci. "Co ma takiego (żona - przyp.red), czego inne nie miały?" - zapytał dociekliwy obserwujący. "Wszystko" - odparł krótko Rzeźniczak. Co więcej pisał o swojej miłości? "Nie jestem w stanie wszystkim odpisać. Dziękujemy! Ja dziękuję! Pamiętajcie, warto czekać… Warto kochać, warto się starać dbać, warto walczyć. Dużo miłości dla was wszystkich" - w taki sposób opisał związek z Pauliną Rzeźniczak. Dziś para na bieżąco relacjonuje swoje życie z córką - widzimy mnóstwo wspólnych kadrów na Instagramie, które przedstawiają sielankową rzeczywistość tej trójki.