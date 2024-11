Jarosław Kret zdobył popularność jako prezenter pogody. W latach 2002-2016 pracował w Telewizji Polskiej. Później pojawił się na kanale Nowa TV, a końcowo w 2019 roku przeszedł do Polsatu. W 2024 roku znowu znalazł się w TVP. Rozwój kariery słynnego pogodynka widzieli wszyscy. Mało kto jednak wiedział, że Kret miał wiele problemów w życiu prywatnym. Ostatnio wyznał, że chorował na depresję. Opowiedział, jak sobie z tym radził.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominik Dudek o ciężkich chwilach. "Brałem leki, chodziłem na terapię"

Jarosław Kret o depresji. Opowiedział o trudnych doświadczeniach

W rozmowie z TVP Info Jarosław Kret powrócił wspomnieniami do 2016 roku. Wówczas zmieniła się władza, a pogodynek stracił pracę. Ten okres był dla niego wyjątkowo trudny pod wieloma względami. "Zachorowałem na depresję. Siedziałem w domu u przyjaciół, oglądałem nocami filmy w TV, a w ciągu dnia nie wstawałem nawet z łóżka. Czułem się tak, jakby ktoś nagle założył mi na głowę garnek i zostawił w nim dwie dziurki, na oddychanie i szukanie jedzenia" - w takich słowach opowiadał o swoich doświadczeniach. Kret dodał, że przez długi czas nie wiedział, co ze sobą zrobić. Z czasem znalazł nową posadę i zaczął nad sobą pracować. Później przeszedł do Polsatu, gdzie znowu poczuł się "potrzebny". "Był to też rodzaj leku na moją depresję" - mówił w wywiadzie. Jarosław Kret w rozmowie z TVP Info podkreślał, że próbował wielu sposobów na to, aby wyjść z depresji.

Jarosław Kret opowiedział o swojej chorobie. Tak sobie z nią radził

Jarosław Kret wyznał, co pomogło mu w leczeniu. Przez długi czas uczęszczał na terapię. Próbował nawet niekonwencjonalnych rozwiązań. "To była długa terapia u psychologa. Bardzo długa praca ze sobą, nad sobą. Ha, chodziłem na akupunkturę do pań z Mongolii. Pomogli mi też moi znajomi prezenterzy pogody z całego świata" - opowiadał w wywiadzie. Dodał, że bardzo pomogło mu to, że był doceniany w pracy i przez bliskie osoby. Wówczas zobaczył sens w swoim działaniu i miał siłę, aby walczyć o zdrowie.

Najważniejszą terapią jest, gdy ktoś cię docenia i znajdujesz sens w tym, co robisz. A odnajdujesz go wtedy, gdy czujesz akceptację dla swoich działań. Powoli, powoli zacząłem więc z tej depresji wychodzić, a potem... przyszła wiosna

- podsumował Jarosław Kret w wywiadzie z TVP Info. ZOBACZ TEŻ: Jarosław Kret zostawił matkę swojego dziecka tuż przed porodem. "Twierdził, że się zmieni"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 'Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123 Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.