Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najpopularniejszych prezenterek. Od niedawna sprawdza się także w roli gospodyni porannego programu. Razem z Krzysztofem Ibiszem prowadzi bowiem "halo tu polsat". Pomimo wielu obowiązków celebrytka znajduje czas na dbanie o urodę. Ostatnio pokazała na Instagramie, jak wygląda zaraz po wykonaniu jednego z popularnych zabiegów.

Paulina Sykut-Jeżyna korzysta z medycyny estetycznej. Prezenterka wybiera popularne zabiegi

Nowe obowiązki Pauliny Sykut-Jeżyny wiążą się z naprawdę wczesnym wstawaniem. Niedobór snu może negatywnie wpływać również na wygląd. Gwiazda Polsatu postanowiła wesprzeć się medycyną estetyczną i podzieliła się tym z fanami. Celebrytka wybiera jednak nieinwazyjne zabiegi, które nie zmieniają jej rysów twarzy, a jedynie podkreślają urodę. Niedawno prezenterka opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym pozuje świeżo po wykonaniu mezoterapii, czyli wstrzykiwania pod skórę substancji czynnych, mających za zadanie poprawić wygląd cery. Fotografię znajdziecie w naszej galerii.

Paulina Sykut-Jeżyna zmaga się z uciążliwą dolegliwością. Pierwsze objawy miała już jako dziecko

Paulina Sykut-Jeżyna niedawno opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym opowiedziała o chorobie, z którą zmaga się od dziecka. "Pierwszy atak bólu głowy miałam w pierwszej klasie podstawówki. Ból nauczył mnie pokory i szacunku do zdrowia. Z czasem zaczęłam lepiej rozumieć swój organizm i czytać wszystkie sygnały, które wysyła" - napisała na Instagramie. Prezenterka wyznała, że cierpi na uciążliwe migreny. Pomimo iż jest to dokuczliwa dolegliwość, celebrytka nauczyła się z nią żyć. "Migrena to mój hamulec i choć nauczyłam się z nią żyć, dzisiaj przez chwilę pomyślałam: jakby to było, gdyby jej nie było. Migrena, to choroba neurologiczna, wymagająca leczenia i opieki specjalistów" - podsumowała gwiazda Polsatu. ZOBACZ TEŻ: Paulina Sykut-Jeżyna zdradza kulisy małżeństwa. Tak szczera dawno nie była. Wspomniała o trudnych chwilach