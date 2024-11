Na początku października media obiegła informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia małżonków, która wyznała, że ci mieli we wrześniu podjąć decyzję o rozłące. Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska długo milczeli i nie potwierdzali tych doniesień. Aktorka postanowiła jednak wyjawić prawdę w telewizji.

Zobacz wideo Vanessa Aleksander opowiada o życiu prywatnym gwiazd. Wspomniała o rozstaniu Dody

Agnieszka Kaczorowska oficjalnie o rozstaniu. "Powiedzmy to raz"

Już 5 listopada o 22:40 zostanie wyemitowany odcinek programu Kuby Wojewódzkiego, w którym na kanapie zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską. Do sieci trafił zwiastun z bardzo ciekawym fragmentem wypowiedzi aktorki o rozpadzie małżeństwa. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - odparła Agnieszka Kaczorowska na nagraniu. Prowadzący chciał dowiedzieć się jak najwięcej o rozstaniu aktorki i dopytywał. - Czyli nie ma winnego? - usłyszała Kaczorowska. Jej słowa tylko podsyciły atmosferę wokół rozstania. - Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - odparła Kaczorowska. O tym, co dokładnie aktorka miała na myśli, przekonamy się podczas emisji całego odcinka.

Maciej Pela miał dość. "Zalała mnie ogromna frustracja"

Internauci są bardzo zainteresowani tematem rozstania Peli i Kaczorowskiej. Czasami powielają szkodliwe i nieprawdziwe informacje, które bardzo zabolały tancerza. Postanowił dać upust emocjom w mediach społecznościowych. "Przez ostatnie dwa miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi, leki i terapia, nie wiem, jakbym to dźwignął. (...) Gdy przeczytałem, że 'znudziła mi się zabawa w tatusia', zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100 procent. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany" - napisał Maciej Pela w mediach społecznościowych.