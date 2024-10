Sandra Kubicka niedawno została mamą. Modelka chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych, prezentując zarówno blaski, jak i cienie macierzyństwa. Ostatnio celebrytka zadebiutowała też jako youtuberka. Na jej kanale pojawił się vlog, w którym oprowadzała po nowym domu. Kubicka i Baron już niebawem planują bowiem przeprowadzkę.

Sandra Kubicka wpuściła kamery do nowego domu. Prysznic na dwie osoby to dopiero początek

Sandra Kubicka jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić się do nowego domu, który od dłuższego czasu budują wraz z Baronem. Po wielu miesiącach prac i kilku perturbacjach udało się wreszcie ukończyć dom. Do wykonania zostały jedynie prace wykończeniowe, które mają potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie. W najnowszym vlogu modelka zdradziła, że od ponad miesiąca nie odwiedzała placu budowy. Była mocno zaskoczona tym, co tam zastała. Oprowadziła też widzów po wnętrzu. Pokazała między innymi kuchnię, w której znalazły się czarne meble, pokój kąpielowy z prysznicem na dwie osoby oraz samoczyszczącą toaletą. Celebrytka wspominała też kiedyś, że w jej nowej łazience znajdzie się czarna, przezroczysta wanna, która kosztuje niemal 13 tysięcy złotych. - Nie widzieliśmy tego u nikogo w domu i chcieliśmy mieć taką łazienkę, której jeszcze nikt nie miał i nie widział - mówiła kilka miesięcy temu na InstaStories. Świeżo upieczona mama pochwaliła się też pokojem Leonarda. Pociecha celebrytów zamieszka w iście luksusowych warunkach.

Sandra Kubicka niebawem wprowadzi się do nowego domu. Postawiła na oryginalne detale

Sandra Kubicka postawiła też na kilka oryginalnych rozwiązań. Ścianę klatki schodowej zdobi tynkowa płaskorzeźba. Modelka zdradziła również, że na terenie jej domu powstanie ogród zimowy. Celebrytka zabrała też kamery na dach, na którym staną wygodne kanapy. Wrażenie robią również teren wokółbudynku oraz widok z okien. Posiadłość Kubickiej i Barona z każdej strony otoczona jest bowiem zielenią. - Patrzcie, jak zielono. No taki widok z okna - zachwycała się celebrytka.