Marianna i Łukasz Schreiberowie jakiś czas temu rozstali się. Informacja była szokiem dla wielu osób. Co ciekawe, tego nie spodziewała się sama celebrytka. Polityk Prawa i Sprawiedliwości i zawodniczka federacji freak fightowej Clout MMA pobrali się w 2015. W marcu 2024 roku mężczyzna niespodziewanie zabrał głos i wyznał, że nie jest już ze swoją żoną. - Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - zdradził bez wahania w wywiadzie z portalem metropoliabydgoska.pl. Marianna była w szoku. Wyznała, że o zakończeniu relacji dowiedziała się z mediów. Nie ukrywała, że rozstanie było dla niej niezwykle trudne. Co jakiś czas porusza temat byłego ukochanego w sieci.

Marianna Schreiber poruszyła temat męża. Opisała, jak czuje się jej córka

Marianna Schreiber aktywnie działa w mediach społecznościowych. Często publikuje posty z życia prywatnego i zawodowego. Na jej profilu nie brakuje również zdjęć z córką Patrycją. Zawodniczka freak fightów często porusza temat byłego ukochanego. Stara się przekazywać fanom, jak obecnie się czuje. Ostatnio miała gorszy moment. Okazało się, że jej dziecko tęskni za czasem, gdy Łukasz Schreiber był w domu. "Właśnie zapytałam córkę: 'Co chciałabyś dostać na urodziny, które już za miesiąc?', 'Kochającą rodzinę, żeby był tata, jak kiedyś'" - napisała Schreiber w sieci. Dodała, że to bardzo trudne, szczególnie w takich momentach, jak ten. "Dziecko tęskni (...). Gdy patrzę na Pati, to tak po ludzku chce mi się płakać, wiem, co ona czuje" - dodała celebrytka.

Łukasz Schreiber ma nową partnerkę? Marianna skomentowała szokujące doniesienia

Jakiś czas temu Łukasz Schreiber był widziany w towarzystwie pewnej kobiety. Pojawiły się doniesienia, że może to być nowa partnerka polityka PiS-u. Co ciekawe Marianna Schreiber wciąż jest jego żoną. Małżeństwo nie ma wyznaczonego terminu rozprawy rozwodowej. Nie zmienia to faktu, że doniesienia na temat tajemniczej kobiety bardzo ją zasmuciły. W rozmowie z Pudelkiem postanowiła przedstawić swoją opinię na temat całej sytuacji. Nie kryła smutku. "To wszystko dla mnie jest zbyt ciężkie. (...) Z różnych przyczyn nie jestem w tym momencie gotowa, aby o tym mówić więcej. Z racji tego, że jesteśmy dalej małżeństwem, a sytuacja, w której mój mąż został zauważony, jest znamienna - jest dla mnie bardzo bolesna" - podkreślała Marianna Schreiber. Dodała też, że chce rozpocząć życie na nowo i nie myśleć już o przeszłości. ZOBACZ TEŻ: Łukasz Schreiber w towarzystwie pięknej brunetki. Wiadomo, kim jest jego towarzyszka i jaki ma majątek

