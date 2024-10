Tomasz Jakubiak jakiś czas temu otworzył się na temat swojej choroby. Gwiazdor znanych programów kulinarnych, takich jak "MasterChef" oraz "MasterChef Junior", choruje na nowotwór. Mężczyzna jakiś czas temu opowiedział o swoich doświadczeniach. W rozmowie z Dorotą Wellman opisał, jak wygląda jego leczenie. - Biorę cały czas chemię i ta chemia sprawdziła się do pewnego momentu. Muszę przejść na dożywianie zewnętrzne - pozajelitowe - powiedział w "Dzień dobry TVN". Niestety, koszty leczenia nie należą do najniższych. Z tego względu Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Jakubiak otworzył się na temat choroby

Tomasz Jakubiak zbiera pieniądze na leczenie

Tomasz Jakubiak jest autorem książki "Ugotuj mi, Tato". W mediach społecznościowych kucharz przyznał, że gdy dzieło powstawało, to nie spodziewał się, że jego życie tak diametralnie się zmieni. "Pisząc 'Ugotuj mi, Tato' nie myślałem, że życie zgotuje mi taki scenariusz" - podkreślił na swoim profilu na Instagramie. Mężczyzna dodał, że pieniądze, które otrzymuje za sprzedaż książki, są przeznaczone na leczenie nowotworu. Z tego względu zaapelował i zachęcił internautów do zakupu. "Dziś wiem, że ta książka nie tylko łączy rodziny przy stole i we wspólnym spędzaniu czasu, ale też... pomaga mi i mojej rodzinie w walce o zdrowie. Nigdy bym nie pomyślał, że dochód z jej sprzedaży przeznaczymy na coś tak poważnego jak moje leczenie" - podkreślił Tomasz Jakubiak. Fani od razu okazali wsparcie. "Już kupuję", "Kupię kilkanaście egzemplarzy od razu z myślą o prezentach dla najbliższych", "Już zamawiam" - pisali w komentarzach.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Otwórz galerię

Tomasz Jakubiak w taki sposób dowiedział się, że ma nowotwór. Znajomy lekarz wyznał prawdę

Tomasz Jakubiak opowiedział więcej o swoim stanie w "Dzień dobry TVN". Gwiazdor programów kulinarnych wyznał, w jaki sposób dowiedział się o chorobie. Wyszło na jaw, że informację przekazał mu zaprzyjaźniony lekarz. Dolegliwości nie przechodziły, a ponadto pojawił się ból w okolicy kręgosłupa. Wówczas mężczyzna wybrał się na rezonans. Już wtedy wszystko było pewne. - Zaczęła się cała przygoda. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy i jakieś dwa kręgi w kręgosłupie. Jest to ciężka sytuacja - wyjawił Tomasz Jakubiak. ZOBACZ TEŻ: Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie. "Choruję na rzadki nowotwór". Chce wrócić do "MasterChefa"