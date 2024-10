Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem - taka informacja dotarła do mediów 2 października. Oboje do tej pory milczą i oficjalnie nie odnieśli się do doniesień. Jak się dowiedzieliśmy, "nie będą nic komentować ze względu na dobro córek" aż do momentu, gdy ich prawnicy nie ustalą na papierze warunków rozwodu i kwestii opieki nad dziećmi. Nasz informator podkreślił też, że oboje korzystają z zasięgów w mediach społecznościowych, jakie teraz osiągają. Nie da się ukryć, że owianie tajemnicą ich rozstania sprawia, że fani chętniej odwiedzają ich profile. Wielką aktywnością odznacza się zwłaszcza Maciej Pela.

Maciej Pela potwierdził rozstanie? Zobaczcie, co zrobił na Instagramie

Odkąd gruchnęła wieść o ich rozwodzie, tancerz chętniej dodaje InstaStories. Pokazuje m.in. jak spędza czas z dziećmi czy też relacjonuje, że stracił na wadze i jakie ma plany względem swojej sylwetki. To niejedyna zmiana na jego profilu. Na próżno szukać na nim kadrów z Agnieszką Kaczorowską. Poznikały wszystkie wspólne zdjęcia z żoną. Dowód? W 2023 roku tancerz dodał post, w którym ujawnił nieco kulisy małżeństwa. Zasugerował wtedy, że u nich nie zawsze jest kolorowo. "Oboje z Agą mieliśmy swoje wzloty i upadki. W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania" - odpisał wtedy na komentarz jednej z obserwatorek. Czy nam się to podoba, czy nie - w dzisiejszych czasach usunięcie wspólnych zdjęć jest traktowane jako wystarczający dowód na to, że związek należy już do przeszłości. Ale u nas nic nie ginie. Jeśli chcecie sobie powspominać, jak wyglądali szczęśliwi małżonkowie, zajrzyjcie do galerii poniżej:

Agnieszka Kaczorowska nie komentuje rozstania

A jak sprawa ze wspólnymi zdjęciami wygląda u Agnieszki Kaczorowskiej? Aktorka nie zdecydowała się na usunięcie kadrów z Maciejem Pelą. Ostatni pochodzi z lipca. Małżonkowie pozują razem z córkami. Są uśmiechnięci, ale też okazja była wyjątkowa - świętowali wtedy urodziny córek.