Nie żyje matka Whitney Houston. Piosenkarka gospel miała 91 lat

Cissy Houston zmarła w poniedziałek 7 października, rano, w swoim domu w New Jersey, w otoczeniu rodziny. Kobieta była pod stałą opieką lekarzy. Od lat chorowała na Alzheimera. Smutne wieści przekazała agencji Associated Press jej synowa Pat Houston.

Nie żyje matka Whitney Houston. Miała 91 lat

"Nasze serca są przepełnione bólem i smutkiem. Straciliśmy matkę naszej rodziny. Cissy była silną i potężną postacią w naszym życiu. Kobieta o głębokiej wierze i silnych przekonaniach, która bardzo troszczyła się o rodzinę, bliskich i całą społeczność. Jej ponad siedemdziesięcioletnia kariera w muzyce i rozrywce pozostanie na zawsze w naszych sercach" - czytamy w informacji. Upamiętniający post pojawił się również na profilu Whitney na Instagramie. "Jej wkład w popularną muzykę i kulturę jest niezrównany. Jesteśmy wdzięczni, że Bóg pozwolił jej spędzić z nami tyle lat i jesteśmy wdzięczni za wszystkie cenne lekcje życia, których nas nauczyła. Niech spoczywa w pokoju, obok swojej córki Whitney, wnuczki Bobbi Kristiny oraz innych ukochanych członków rodziny". Pod postem zaroiło się od komentarzy pogrążonych w smutku fanów. "Spoczywaj w pokoju piękna królowo", "Uściskaj od nas Whitney", "Moje najszczersze kondolencje" - pisali.

Matka Whitney Houston miała na koncie dwie nagrody Grammy

Kariera wokalna Cissy rozpoczęła się już tak naprawdę w 1938 roku, kiedy dołączyła do swojego rodzeństwa w grupie śpiewającej gospel Drinkard Four. Później zespół zmienił nazwę na The Drinkard Singers. Nie trzeba było długo czekać na ich wielki debiut w telewizji, który przyniósł wokalistce niemały rozgłos. Przez lata Cissy występowała u boku największych gwiazd. Śpiewała m.in. w chórkach Arethy Franklin i Elvisa Presleya. Houston zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy w 1997 roku za najlepszy album tradycyjnego soulu gospel. Dwa lata później zdobyła nagrodę po raz kolejny, również w tej samej kategorii. Tym razem za album "He Leadeth Me". ZOBACZ TEŻ: Whitney Houston tylko raz dała koncert w Polsce. Nie zostawiła po sobie dobrego wrażenia