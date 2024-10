Nie da się ukryć, że u rodziny Szczęsnych dużo się dzieje. Jakiś czas temu Wojciech Szczęsny podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Bramkarz podziękował fanom za wsparcie i udał się na wakacje. Niedługo później zaskoczył fanów. Mężczyzna podpisał kontrakt z FC Barceloną. Nie można również nie wspomnieć o tym, że 3 lipca rodzina Szczęsnych się powiększyła. Na świat przyszła dziewczynka o imieniu Noelia. Marina udostępnia wiele kadrów z córką. Jeden z ostatnich postów na Instagramie celebrytka poświęciła samej sobie. Pokazała figurę po ciąży.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina zdradza, jakim ojcem jest Wojtek Szczęsny. "Wspiera i pomaga"

Marina pokazała figurę trzy miesiące po porodzie. "Od razu więcej energii do działania"

Marina opublikowała nowy post ze swoją córką. Wokalistka wrzuciła urocze nagranie podkreślając, że Noelia skończyła trzy miesiące. Celebrytka przyznała, że zauważyła pozytywne zmiany w rutynie nocnej dziewczynki. "Dzisiaj Noa pierwszy raz przespała całą noc bez karmienia. To chyba widać na mojej twarzy? Od razu więcej energii do działania i lepszy nastrój" - napisała Marina. To jednak nie wszystko. Z uwagi na dobre samopoczucie wokalistka i mama dwójki pociech wskoczyła w strój kąpielowy. "Kupiłam go będąc w ciąży, z nadzieją, że kiedyś się w nim zmieszczę" - dodała w opisie. W komentarzach posypały się same komplementy. "Super figura", "Pięknie wyglądasz", "Cudnie", "Przepiękne jesteście", "Imponujesz" - pisali fani.

Marina z rodziną na uroczym kadrze. Rzadko kiedy dzieli się takimi ujęciami

Marina regularnie wrzuca nowe rodzinne fotografie. Ostatnio rozczuliła fanów uroczymi zdjęciami, na których zapozowała z mężem i dziećmi. "A to my, Szczęśni. Tacy trochę nieinstagramowi, zwykli, domowi, ale szczęśliwi, bo razem" - napisała w mediach społecznościowych. Za obiektywem stanęła wyjątkowa osoba. Celebrytka dodała, że zdjęcia zostały zrobione przez jej mamę. Fotografie zebrały mnóstwo komplementów. "Nawet na tym zdjęciu widać tę szczerą radość", "Piękna, normalna rodzinka w tym zwariowanym świecie", "Cudowna rodzinka. Bije od was taka naturalność", "Ślicznie wyglądacie" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Śledzicie Marinę w sieci? ZOBACZ TEŻ: Liam Szczęsny nie owija w bawełnę. Wygadał się, co sądzi o transferze taty