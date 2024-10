Mamy początek października, a w show-biznesie się porobiło. Tylu rozstań, co ostatnio, nie było od dawna. W mediach aż huczy od głośnego rozpadu związku Dody i Dariusza Pachuta, który nawet wydał oświadczenie, możliwym końcu małżeństwa "Pelaków", czyli Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, uchodzących za wzorową parę, a także kolejnego dramatu w rodzinie Królikowskich. Wyjątkowo nie chodzi o sprawy sercowe Antka. Tym razem na celowniku pojawił się jego młodszy brat Jan, który rzekomo rozstał się z matką swojego dziecka, Joanną Jarmołowicz.

Jan Królikowski i Joanna Jarmołowicz odnoszą się do rzekomego rozstania

Było bardziej niż pewne, że rozdzwoniły się telefony. Fani chcą wiedzieć, co się dzieje, dziennikarze próbują rozmawiać z gwiazdami, by przekazać informacje, ale jak się okazuje, nie jest to takie proste. Z drugiej strony nie ma się co dziwić gwiazdom - rozstania nigdy nie są proste i zapewne zajmują się najpierw dopilnowaniem wszystkich prywatnych spraw i ostudzeniem emocji. Nie inaczej jest w przypadku Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz. Aktorzy nabrali wody w usta i nie chcą komentować sprawy. - Nie rozmawiam z dziennikarzami na te tematy. Nie widziałem żadnego artykułu. Dobrego dnia - powiedział dziennikarzom Pudelka Królikowski.

Nie zamierzam komentować tej sytuacji. Bardzo serdecznie wszystkich całuję, pozdrawiam

- podkreśliła w rozmowie z Plejadą Jarmołowicz.

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski nie są już razem?

Niedawno Świat Gwiazd puścił w obieg informację, że Jan Królikowski i Joanna Jarmołowicz od niedawna mają nie być już razem. Dziennikarze przywołali wypowiedź jednej z serialowych aktorek, która miała potwierdzić tę informację. "To bardzo świeża sprawa. I bolesna dla obojga" – powołał się na "jedną z serialowych aktorek" portal. Nie podał jednak więcej szczegółów, ani nie dotarł do powodów rzekomego rozstania. O kryzysie w związku aktorskiej pary plotkowało się jednak od dłuższego czasu. W 2021 roku do mediów trafiły zdjęcia aktorki, na których bawiła się na imprezie z innym mężczyzną. Jak donosił wtedy Pomponik, który przytaczał słowa informatora, "Aśka była załamana, że cała Polska widziała, jak świetnie się bawiła bez Jaśka. Ten skandal mocno utarł jej nosa. Po tej wpadce bardzo się zmieniła. Doszła do wniosku, że nie jest pewna swoich uczuć ani tym bardziej tego, że resztę życia pragnie spędzić u boku ojca swojego synka [Józef urodził się w 2019 roku - przyp. red.]".