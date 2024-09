Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju. Na imprezie możemy zobaczyć filmowe propozycje od polskich twórców. 49. edycja festiwalu dobiega już końca, a gwiazdy brylowały na czerwonym dywanie podczas gali zamknięta wydarzenia, zachwycając elegancją i odwagą. Kto zaszalał ze stylizacją, a kto postawił na stonowany ubiór?

Monika Olejnik pojawiła się w okładce płyty. Katarzyna Warnke pokazała plecy, a Magdalena Boczarska wybrała klasykę

Monika Olejnik brylowała na czerwonym dywanie u boku ukochanego. Pojawiła się w oryginalnej sukience, która nawiązywała do utworów jazzowego wirtuoza Milesa Davisa. Nadrukowane tytuły jego piosenek tworzyły ciekawą i niecodzienną kompozycję. Dziennikarka nie zapomniała o pokaźnej biżuterii - tym razem były to sporego rozmiaru kolczyki. Całość uzupełniła czarnym paskiem. Jej partner postawił na klasyczny, ciemny garnitur i okulary przeciwsłoneczne. Katarzyna Warnke mimo że miała na sobie długą, czerwoną suknię, nie zapomniała, by dodać pazura i odważnie odsłoniła plecy. Włosy związała w koka. Magdalena Boczarska postawiła na klasykę - czarną sukienkę, choć nie zabrakło wycięcia przy lewej nodze. Można dostrzec również poduszki przy ramionach celebrytki, które ponownie stają się modnym elementem ubioru. Aktorka dobrała do kreacji niskie szpilki i subtelnie wyglądające kolczyki.

Maria Dębska w zadziornej sukience. Małgorzata Kidawa-Błońska w ognistej czerwieni. Marieta Żukowska odsłoniła brzuch

Maria Dębska pojawiła się na wydarzeniu w jasne sukience i choć wydawać się mogło, że to spokojny odcień, odważny był tu dekolt. Aktorka odsłoniła sporo, a na środku ubioru pojawił się kwiat. Sukienka miała również wysokie wycięcie pośrodku. Dębska dopasowała do tego czarne szpilki oraz błyszczącą torebkę. Małgorzata Kidawa-Błońska postanowiła wyróżnić się czerwonym kompletem. Założyła ognisty garnitur, a pod spodem mogliśmy dostrzec czarny t-shirt i symboliczny naszyjnik. Tuż obok polityczki mogliśmy dostrzec jej męża, który jest scenarzystą i reżyserem. Jan Kidawa-Błoński wybrał elegancję - czarny garnitur i białą koszulę. Marieta Żukowska postawiła na długą, jasną sukienkę, ale nie zabrakło zaskakującego elementu. Aktorka pojawiła się w stylizacji, która odsłaniała jej brzuch, a także ramiona. Zabrała ze sobą srebrną torebkę i długie perłowe kolczyki.