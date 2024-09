Hiszpańskie media zainteresowane Mariną. Wiemy, co o niej piszą

Wojciech Szczęsny ledwie co ogłaszał koniec swojej piłkarskiej kariery, a teraz być może dołączy do jednego z najpopularniejszych klubów na świecie. Wszystko na to wskazuje, że już wkrótce dołączy do Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. To może oznaczać zmiany dla całej rodziny Szczęsnych. Hiszpańskie media już zaczęły interesować się żoną piłkarza.

Hiszpańskie media zachwycone Mariną. "Wszechstronnie uzdolniona"

Jeśli pogłoski się potwierdzą, Wojciech Szczęsny wkrótce stanie na bramce w klubie FC Barcelona. Nic więc dziwnego, że hiszpańskie media już interesują się także żoną zawodnika. Trzeba przyznać, że Marina Łuczenko-Szczęsna zrobiła spore wrażenie na redaktorach portalu sport.es. W jednym z artykułów nazwano ją "wszechstronnie uzdolnioną". Dziennikarze zwrócili uwagę na jej zawodowy dorobek, w tym duet z Jamesem Arthurem w piosence "Let Me Love The Lonely". "Wszechstronna żona Wojciecha Szczęsnego, potencjalnego bramkarza Barcelony. Żona zawodnika jest w Polsce znana z występów w telewizji i na scenie muzycznej" - czytamy w artykule.

Szczęśni przeprowadzą się do Barcelony? Mają już willę w Marbelli

We wspomnianym artykule napisano o pochodzeniu Mariny Łuczenko-Szczęsnej, a także dorobku zawodowego. Napisano zarówno o karierze muzycznej, jak i o udziale w różnych produkcjach telewizyjnych. "Marina Łuczenko urodziła się w Winnicy w 1989 r., ukraińskim mieście, ale w wieku dwóch lat rodzina przeniosła się do Polski. Od najmłodszych lat wykazywała talent muzyczny, a w szkole podstawowej uczyła się gry na pianinie i wygrała kilka konkursów wokalnych i muzycznych dla telewizji, zbliżając się nawet do udziału w Eurowizji Junior w 2003 r. To właśnie na małym ekranie zadebiutowała jako aktorka, co później doprowadziło ją do udziału w polskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami" oraz w polskich serialach telewizyjnych, takich jak "39 i pół"" - napisano w artykule na portalu sport.es. Niewykluczone, że cała rodzina Szczęsnych już wkrótce zamieszka na stałe w Barcelonie. Przypomnijmy, że piłkarz i jego żona posiadają już willę w hiszpańskiej Marbelli.