"Moja i Twoja Nadzieja" zespołu Hey to piosenka-symbol. Po raz pierwszy została nagrana w 1993 roku i wydana na debiutanckim albumie zespołu "Fire". Gościnnie w utworze pojawia się także Edyta Bartosiewicz. Jednak to w 1997 roku "Moja i Twoja Nadzieja" nabrała szczególnego znaczenia. Popularni polscy artyści nagrali ją w hołdzie dla ofiar powodzi tysiąclecia. W studiu pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Grzegorz Markowski, Natalia Kukulska czy Renata Dąbkowska. Oczywiście nie mogło zabraknąć też Nosowskiej i Bartosiewicz. Piosenka ukazała się na charytatywnym singlu i poruszyła Polaków. 27 lat później znów mamy do czynienia z powodzią i artystami, którzy jednoczą się w szczytnym celu. Czy nowa wersja kultowej piosenki jest równie udana?

Nowa wersja "Mojej i Twojej Nadziei" porusza, ale mogło być jeszcze lepiej

Tym razem TVP postanowiła zaprosić artystów do pomocy w ramach akcji #RazemDlaWas. W nagraniu znów wzięły udział Edyta Bartosiewicz i Katarzyna Nosowska. Nieżyjącego już Czesława Niemena w studiu reprezentowała Natalia Niemen, a Grzegorza Markowskiego, który już pożegnał się ze sceną, jego córka - Patrycja Markowska. W projekcie wzięli też udział m.in.: Kayah, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Natalia Przybysz, Kasia Kowalska czy Tomasz Makowiecki. Nowa wersja swoją premierę miała w programie informacyjnym "19:30". Trzeba przyznać, że to, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, nie zawodzi. Piosenka w tym wykonaniu nie traci. Wciąż brzmi niezwykle autentycznie, a dołączone obrazki naprawdę poruszają. Nie da się jednak uniknąć wrażenia, że mogło być jeszcze lepiej.

"Moja i Twoja Nadzieja" na nowo. Zabrakło gwiazd młodego pokolenia

Nowe wersje legendarnych piosenek często nie mają łatwo. W uszach wciąż brzmi przecież oryginał. Zbyt duże zmiany w aranżacji mogą spotkać się z ostrą krytyką słuchaczy. Można tu przywołać chociażby "We Are The World", które było nagrywane kilkukrotnie, ale w historii zapisała się głównie ta pierwsza wersja. Być może dlatego twórcy i wykonawcy nie chcieli tu zbytnio kombinować i ryzykować. W nagraniu wzięli udział artyści młodszego pokolenia, jak Oskar Cyms czy Wiktor Dyduła, ale nie da się nie zauważyć, że w dużej mierze zaśpiewały gwiazdy lat 90. A szkoda. Zabrakło artystów, którzy faktycznie rządzą teraz na polskiej scenie muzycznej, generują największe zasięgi i zapełniają także stadiony. W nowej wersji "Mojej i Twojej Nadziei" nie wzięli udział sanah, Dawid Podsiadło, ale także Daria Zawiałow, Mrozu, Vito Bambino czy Kaśka Sochacka. Udział tych artystów mógłby zrobić jeszcze większe wrażenie. Nie ma jednak wątpliwości, że polskim gwiazdom znów uda się wzruszyć i poruszyć wielu Polaków. A co najważniejsze, zachęcić do wpłat na rzecz ofiar powodzi.