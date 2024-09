Beata Kozidrak nie mogła sama wejść na scenę. Interweniowała córka

Beata Kozidrak jest jedną z ikon polskiej branży muzycznej. Piosenkarka nie traci zainteresowania mediów, a na koncertach zespołu Bajm pojawia się liczna publiczność. Wokalistka jest obecnie na świeczniku. Wszystko przez sensualny taniec, który zaprezentowała na jednym z wrześniowych występów. Oprócz nagrania z wyzywającymi ruchami, pojawiło się inne, na którym córka Kozidrak pomaga wejść mamie na scenę.

Beata Kozidrak wprowadza na scenę przez córkę

Wokalistka kultowego zespołu pomimo że ma 64 lata, widać, iż cały czas ma w sobie energię i wigor. Nie zwalnia tempa i ciągle koncertuje, chętnie prezentując się w odkrytych strojach. 14 września gwiazda pojawiła się z grupą w Szczecinie, gdzie zagrali koncert z okazji 45-lecia zespołu. Ten koncert nie przeszedł bez echa. Na TikToku pojawiło się wiele nagrań z tego wydarzenia. Jedno z nich mogło zaskoczyć wielu. Można dostrzec, jak Kozidrak opiera się na córce, która pomaga jej wejść na scenę. Panie próbują usłyszeć, którą z piosenek chciałaby usłyszeć widownia. Córka podpowiada, że to czas, aby zaśpiewać "Lato, jak ze snu".

Beata Kozidrak zaszalała na scenie. Broni jej autor nagrania

W sieci zawrzało, gdy światło dzienne ujrzało nagranie ze szczecińskiego koncertu. Podczas wykonywania piosenki "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" zaczęła prezentować kocie ruchy i sensualnie wiła się na scenie. Ubrana była w jak zwykle odważny strój - krótkie spodenki, kabaretki i marynarkę. W tańcu było widać dużą pewność siebie. Filmik szybko stał się viralem, a internauci ostro zabrali się za komentowanie tego występu. Autor nagranie postanowił wkroczyć do akcji i wyjaśnić sprawę. "Powiedzmy najpierw o tym, że Beata od lat podczas wykonywania tego utworu zachowuje się jak na tym filmiku. Jest to utwór, który napisała w 1982 roku i na przekór władzy komunistycznej, mówi o narracji prostytutki. Beata podczas show robi performance, wciela się w rolę. Hejterom radźcie posłuchać tekstu piosenki, koniecznie ze zrozumieniem" - czytamy w jego wpisie na Facebooku.