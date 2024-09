Matt LeBlanc ogólnoświatową sławę zdobył dzięki roli żartownisia-łamacza serc Joeya Tribbaniego w serialu "Przyjaciele". Występował tam obok m.in. Jennifer Aniston, Courtney Cox czy Matthew Perry'ego. Aktor ostatnio rzadko pokazuje się publicznie.

Matt LeBlanc już tak nie wygląda. Załamała go śmierć kolegi z serialu

Ostatnio jednak Matt LeBlanc widziany był na ulicach Los Angeles. Miał na sobie czarny T-shirt, dżinsy i czapkę z daszkiem. Wychodził z salonu samochodowego. Choć wyglądało na to, że zachwycony jest widokiem aut na dziedzińcu [jak wiadomo, Le Blanc jest zapalonym miłośnikiem motoryzacji i przez cztery lata prowadził nawet program "Top Gear" na BBC o tej tematyce - przyp. red.], to aktor nie wyglądał na radosnego. Widać też, że LeBlanc nie przypomina już uwielbianego przez kobiety Joeya Tribbaniego. Gdy w pewnym momencie zdjął czapkę, widać było jego siwe włosy. Jak donosi "The Sun", aktor miał wyraźnie postarzeć się po śmierci kolegi z planu - Matthew Perry'ego, który 23 października 2023 roku został znaleziony nieprzytomny w wannie z hydromasażem w swoim domu w Los Angeles. Jego śmierć uznano za wypadek. Lekarz sądowy ujawnił jednak, że przyczyną śmierci Perry'ego było "utonięcie, choroba wieńcowa i działanie buprenorfiny" - leku podobnego do opioidów, stosowanego w leczeniu uzależnienia od tych substancji, a także ostrego i przewlekłego bólu. Z raportu wynika, że Matthew Perry na półtora tygodnia przed śmiercią przeszedł terapię wlewem ketaminy, czyli najnowocześniejszą metodę leczenia depresji i stanów lękowych.

Tak LeBlanc żegnał Perry'ego. Był wyraźnie zdruzgotany

Po tragedii LeBlanc złożył poruszający hołd swojemu przyjacielowi. Opublikował wówczas w mediach społecznościowych długi wpis. "Z ciężkim sercem żegnam" - rozpoczął post. "Czasy, które spędziliśmy razem, szczerze mówiąc, należą do ulubionych w moim życiu. To był zaszczyt dzielić z tobą scenę i nazywać cię moim przyjacielem. Zawsze będę się uśmiechać, kiedy o tobie pomyślę i nigdy cię nie zapomnę. Nigdy. Rozwiń skrzydła i leć, bracie, w końcu jesteś wolny. Dużo miłości"- kontynuował. "I myślę, że zatrzymasz te 20 dolców, które mi jesteś winien" - podsumował żartobliwie.