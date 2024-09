Wachowicz się tego nie spodziewała. Nagle na plan "halo tu polsat" wparował... jej mąż

Fani oszaleli, kiedy dowiedzieli się, że Ewa Wachowicz będzie jedną z twarzy "halo tu polsat". Prezenterka świetnie odnajduje się na planie śniadaniówki. W ostatnim wydaniu ekspertka od kuchni zaprosiła widzów do swojego domu. W pewnym momencie na planie pojawił się jej mąż, Sławomir Kowalewski, który jest również lektorem w programie. - Halo, halo, witamy serdecznie, w końcu wyrwano lektora z jego bezpiecznej strefy komfortu - mówił, po czym ucałował na powitanie Wachowicz, która była wyraźnie zaskoczona. - To taki oficjalny pocałunek, tak? - pytała zadowolona. - Na pewno nieplanowany - odparł Kowalewski. Potem mężczyzna opowiedział nieco więcej o życiu z prezenterką.

Zobacz wideo Ewa Wachowicz o swoich treningach: "Jestem dla siebie najsurowszym trenerem"

Mąż Ewy Wachowicz czuje się przy niej jak "pączek w maśle"

Kowalewski wyznał, że prezenterka bardzo go rozpieszcza. - Ja tu jestem jak pączek w maśle. Jestem szczęściarzem - mówił Kowalewski o życiu z Wachowicz. - Tak naprawdę u nas w domu gotuje Ewa i ona jest od zadań specjalnych. Natomiast ja jestem raczej od tych śniadań, które właśnie jecie. Bardzo lubimy celebrować te śniadania - tłumaczył. Potem lektor wyznał, że Wachowicz prawie codziennie piecze chleb, który zapachem wyciąga ich z łóżka. Na koniec wspomniał o córce Marysi, która przywiozła mu kubek prosto z Francji. Choć nie pasował do całej zastawy, która była fioletowa, to bez dwóch zdań podbił na planie rodzinną atmosferę.

Ewa Wachowicz skomentowała krótko ślub z Kowalewskim. "Niektórzy po dziesięciu latach się rozwodzą, a my..."

Wiele osób dopytywało Wachowicz, czemu tak późno wzięła ślub (miała 52 lata). "Bardzo strzegę wszystkiego, co jest związane z moim życiem prywatnym, dlatego skomentuje tylko w ten sposób. Niektórzy po dziesięciu latach się rozwodzą, a my po dziesięciu latach wzięliśmy ślub i tyle w temacie. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem" - tłumaczyła swego czasu Kozaczkowi. Widać, że prezenterka tworzy z Kowalewskim naprawdę zgrany duet. Oprócz pasji do przyrządzania śniadań, łączy ich również zamiłowanie do telewizji, żeglarstwa i podróży.