Pokazy mody w Polsce cieszą się coraz większą popularnością - są szeroko omawiane i komentowane. Zaproszeni goście - czyli gwiazdy większej i mniejszej rangi, celebryci i influencerzy prześcigają się zaś w stylizacjach, w których pozują na ściankach. Pokaz Deni Cler jest jednym z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Tyszkiewicz o pracy u Janusza Józefowicza. "Bywały ciężkie momenty"

Maria Dębska zachwyciła stylizacją na pokazie Deni Cler. Postawiła na "królewski" motyw

Maria Dębska od lat uchodzi nie tylko za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia w Polsce, ale również za jedną z najlepiej ubranych. Jako że rzadko pokazuje się na ściankach, (najczęściej jeśli już, to są to duże wydarzenia filmowe, teatralne czy modowe), zawsze zwraca na siebie uwagę. I praktycznie za każdym razem wygląda rewelacyjnie. Nie mogło być inaczej na pokazie Deni Cler.

Aktorka na tę okazję wybrała krótką białą sukienkę w kształcie litery A, która świetnie eksponowała jej delikatnie opalone nogi. Założyła do niej białe sandałki na wysokiej koturnie. To, co zwracało uwagę, to złoty płaszcz do ziemi, który nadawał "królewskiego" sznytu. Aktorka do tak bogato zdobionego płaszcza dobrała delikatną biżuterię w postaci kolczyków-kół i pierścionków na jednym z palców prawej ręki. Urodę podkreślał delikatny makijaż, a uśmiech nie schodzący z twarzy Dębskiej. Tego dnia postawiła na elegancką fryzurę w stylu amerykańskich gospodyń domowych w latach 60. - lub Nancy Sinatry, jak kto woli. Zdjęcie całej stylizacji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maria Dębska w stroju kąpielowym. Internauci zbierają szczęki z podłogi

Uroda Marii Dębskiej przyciąga uwagę. Nic więc dziwnego, że gdy ostatnio w mediach społecznościowych wstawiła post z wakacji, jej fani oszaleli. Aktorka na fotografii stoi w pięknej scenerii - widać za nią palmy, basen i z daleka plażę oraz morze bądź ocean. Dębska pozuje w jednoczęściowym, wyciętym stroju kąpielowym oraz okularach przeciwsłonecznych, promując markę biżuterii. "Jak zawsze hipnotyzująca", "Piękna kobieta", "Ślicznie", "Ależ zapachniało wakacjami" - komentowali ochoczo internauci, którzy nie ukrywali, że nowy kadr aktorki ich zachwycił.