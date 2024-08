Zofia Zborowska zapytana o teściową. Ależ słowa!

Zofia Zborowska jest aktorką i jeszcze jakiś czas temu widzowie mogli oglądać ją na wielkich ekranach. Obecnie celebrytka skupia się jednak o wiele bardziej na działalności w sieci i życiu domowym. Zofia Zborowska jest żoną słynnego siatkarza Andrzeja Wrony. Para doczekała się dwójki dzieci. W 2021 roku na świecie pojawiła się ich pierwsza córka Nadzieja. Trzy lata później urodziła się Jaśmina. Celebrytka chętnie publikuje kadry związane z macierzyństwem. Nie ma dla niej tematów tabu. Pokazuje życie, takim, jakie jest - bez zbędnych filtrów i upiększaczy. Ostatnio zostawiła fanom okienko do zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło teściowej.

Zofia Zborowska zapytana o toksyczną teściową. Takich słów nikt się nie spodziewał

Zofia Zborowska od lat prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania obserwuje 531 tys. użytkowników. Celebrytka przyzwyczaiła już fanów do tego, że nie owija w bawełnę i niczego nie osładza, za to lubi się śmiać i często patrzy na życie przez różowe okulary.

Ostatnio Zofia Zborowska postanowiła wejść w interakcję ze swoimi fanami i zostawiła na swoim profilu słynny pasek do zadawania pytań. Jedna z internautek postanowiła poruszyć temat dotyczący relacji między synową a teściową. "Jak radzić sobie z toksyczną teściową? - zapytała wprost. Celebrytka nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. "Nie wiem, bo moja właśnie wyszła (po 21) i jest przekochana, tylko czasem daje ciut za dużo rad. No, ale cóż, tak to już jest, gdy się ma magistra ze wszystkiego. Maria Winiarska oczywiście również ma tego samego magistra" - napisała. Te słowa, chociaż nieco zabawne, świadczą jedynie o tym, że Zofia Zborowska może liczyć na pomoc i wsparcie babć przy opiece nad dwójką dzieci. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Zofia Zborowska zdradza, dlaczego nie ochrzci córek

W poprzedniej serii pytań "Q&A" jedna z internautek postanowiła dopytać o to, czy Zofia Zborowska planuje ochrzcić swoje dzieci. Jak się okazuje, celebrytka nie zamierza narzucać im wiary i właśnie z tego powodu w najbliższej przyszłości nie planuje chrztu. "Moją przygodę z chrześcijaństwem skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle. Ja wierzę w dobro i miłość. Reszta mnie nie obchodzi" - wyjaśniła.