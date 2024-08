Julia Wieniawa ma za sobą bardzo intensywny czas. 21 sierpnia zaprezentowała się na "Top of the Top Sopot Festivalu", który był emitowany przez stację TVN. Minęło zaledwie kilka dni i znów wystąpiła przed publiką. 24 sierpnia powalczyła w konkursie na Przebój Lata podczas koncertu Polsatu "Magiczne zakończenie wakacji", który odbył się w kieleckiej Kadzielni. Wokalistka postanowiła porównać dwa wydarzenia. Wspomniała o dźwięku.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa komentuje problemy z wytwórnią. Mówi o singlu

Julia Wieniawa ma pewne wnioski po koncertach. "Ale było super"

Po koncercie w Kielcach Julia Wieniawa opublikowała w sieci zdjęcia z wydarzenia i opatrzyła je krótkim opisem. "Kielce, ale było super wczoraj. Jak wam się podobał cały występ i nowa choreografia? Dziękuję za wszystkie głosy i wsparcie" - pisała Julia Wieniawa. Wokalistka nie musiała długo czekać na odpowiedź internautów i została zasypana komentarzami. "Super! Dla mnie lepiej niż w TVN" - brzmiał jeden z nich. Julia Wieniawa zauważyła komentarz i odniosła się do problemów technicznych w Operze Leśnej, o których huczało w mediach. "Lepiej się słyszałam przede wszystkim" - napisała. Wygląda na to, że warunki na koncercie Polsatu bardziej przypadły wokalistce do gustu. Chcecie zobaczyć zdjęcie z występu Julii Wieniawy z Kielcach? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Gwiazdy zabrały głos ws. problemów z nagłośnieniem w Sopocie. Sylwia Grzeszczak postawiła sprawę jasno

Występy wokalistów w Sopocie wzbudziły niemałe kontrowersje. Portal Plejada postanowił zapytać gwiazd, czy rzeczywiście odczuły problem z dźwiękiem w Operze Leśnej. Sylwia Grzeszczak nie skarżyła się na warunki. "Słyszałam w słuchawkach wszystko bardzo dobrze" - powiedziała w wywiadzie dla Plejady. Innego zdania była Wanda Kwietniewska. "To jest trudna impreza i Opera Leśna jest trudnym obiektem. To dzieje się zawsze, że są kłopoty. (...) Nawet jeżeli ja nie miałam komfortu, to i tak to wyszło dobrze" - przekazała portalowi. ZOBACZ TEŻ: Tłum gwiazd w Sopocie. Prokop wkroczył na scenę i... padł do stóp Wellman. Spójrzcie na dopasowaną kreację dziennikarki