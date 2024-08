Małgorzata Ostrowska-Królikowska od ponad 20 lat wciela się w Grażynę Lubicz w serialu "Klan". Niedawno aktorka wystąpiła także w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Aby być w stałym kontakcie z fanami, gwiazda prowadzi konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad sto tysięcy internautów. Ostatnio opublikowała tam zdjęcie, które mogło wprowadzić jej obserwatorów w konsternację. Na fotografii opatrzonej wymownym podpisem aktorce towarzyszył bowiem tajemniczy mężczyzna.

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska o zbawiennym wpływie "Tańca z Gwiazdami". Mówi, jak zmieniło się jej życie i co jest wyzwaniem

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pozuje z brunetem. Wiadomo, kim jest tajemniczy mężczyzna

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest dość aktywna na Instagramie. Aktorka chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego. Najczęściej publikuje fotografie, na których uwiecznione są chwile spędzone w towarzystwie najbliższych. Ostatnio jednak gwiazda "Klanu" zaskoczyła zdjęciem, na którym pozuje z przystojnym mężczyzną. Kadr opatrzyła kilkoma serduszkami. Czyżby w jej życiu pojawiła się nowa miłość? Wszystko wskazuje jednak na to, że artystka wcale nie pochwaliła się wybrankiem. Okazało się bowiem, że tajemniczy brunet, który pojawił się na fotografii obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej to Grzegorz Duży, fryzjer gwiazd. Najprawdopodobniej więc aktorka udała się do jego salonu, aby odświeżyć fryzurę, a wizytę udokumentowała zdjęciem, które trafiło na Instagram. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Kurowska zdradziła, jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska zareagowała na wieść o ciąży Izabeli

Jakiś czas temu Antoni Królikowski i jego obecna partnerka Izabela Banaś, poinformowali, że spodziewają się dziecka. W rozmowie z serwisem JastrząbPost przyjaciółka Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Joanna Kurowska zdradziła, jak aktorka zareagowała na wieść o ciąży wybranki syna. Okazuje się, że gwiazda "Klanu" bardzo ucieszyła się na wieść o kolejnym wnuku. "Ja myślę, że jak się rodzi nowe dziecko, to jest zawsze cud. To jest zawsze radość, to rodzi się miłość, to jest coś fantastycznego, więc Małgosia była przeszczęśliwa, że pojawi się jeszcze jedno dziecko" - wyznała Kurowska.