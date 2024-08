"Top of the Top Sopot Festival" to z pewnością jeden z największych i najbardziej popularnych festiwali w Polsce. Wygląda jednak na to, że jak na razie tegoroczna edycja nie spełnia oczekiwań fanów. Już pierwszego dnia wylała się fala krytyki na kiepskie nagłośnienie. Producenci show chyba nie wyciągnęli żadnych wniosków. W sieci znów zaroiło się od negatywnych komentarzy. Oberwało się również niektórym artystom. Na pierwszy ogień poszła Natalia Szroeder. Zdjęcia z drugiego dnia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Top of the Top Sopot Festival". Widzowie mają dość. "Dramat"

Kolejny koncertowy dzień nie przyniósł fanom festiwalu niczego dobrego. Już na samym początku pojawiły się problemy z transmisją i dźwiękiem. "Dramat. Jak zawsze, gdy TVN nadaje coś na żywo, ciągle są zakłócenia i przerwy. Podobno jest to telewizja na poziomie, ale pytanie na którym?", "Co się dzieje z wizją, zrywa obraz i przerywa dźwięk". "Niestety nie da się znowu tego słuchać...taki pogłos i takie dudnienie, że uszy bolą", "Znów beznadziejne brzmienie, gorzej niż z pirackiej kasety" - czytamy na oficjalnym profilu stacji na Facebooku. Pod materiałami promującymi wydarzenie pojawiły się też negatywne komentarze na temat występu Natalii Szroeder. Młoda wokalistka wystąpiła z piosenką Anny Marii Jopek. "Co się dzieje z tymi wykonawcami? Ja nie rozumiem, co oni śpiewają...Natalia Sz. nie wiem, czy sepleni, czy niewyraźnie mówi, śpiewa?", "Prosimy zdjąć ze sceny panią Natalię". Pojawili się jednak również internauci, którym spodobał się jej występ. "Natalia również ma świetny głos i śpiewa czysto", "Piękny występ" - pisali. Co myślicie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Top of the Top Sopot Festival". Sylwia Grzeszczak uratowała pierwszy dzień festiwalu? "Pozamiatała"

Ci, którzy oglądali koncert na żywo i w telewizji są zgodni. Sylwia Grzeszczak rozgrzała sopocką scenę do czerwoności. Wokalistka zrobiła show, którego wszyscy potrzebowali. "Sylwia weszła na scenę i pozamiatała. To jest dopiero show! Nie mogłam oderwać od niej oczu", "Nikt inny nie ma takiego kontaktu z publicznością", "Uratowała ten dzień! Talent to talent (...)" - czytamy pod występem piosenkarki. ZOBACZ TEŻ: Doda podsumowała występ Sylwii Grzeszczak w Sopocie. Wystarczyły dwa słowa