Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie wypowiada się z miłością o najbliższych. Dlatego właśnie bardzo przeżywa, że najstarszy z jej synów opuszcza rodzinny dom. Celebrytka relacjonowała wyprowadzkę Stanisława, a w jej oczach można było dostrzec łzy. To z pewnością trudny moment dla gwiazdy.

Małgorzata Rozenek załamana wyprowadzką Stanisława. Przy wynoszeniu rzeczy w jej oczach pojawiły się łzy

W czerwcu Stanisław skończył 18 lat i oficjalnie wkroczył w dorosłość. Jak niedawno wyznała Plotkowi, syn zdecydował się na studia, lecz nie w Polsce a za granicą. - Ciężko mi się z tym pogodzić. Nie jesteś w stanie przygotować się na to, że twoje dzieci się usamodzielniają i wyfruwają z gniazda. Wiesz, że tak powinno być, ale nie jest to łatwe - opowiadała w rozmowie z naszym dziennikarzem. Gwiazda zaznaczyła, że udało jej się zatrzymać syna w Europie - pierwotnie planował uczyć się w Quebecu -francuskojęzycznej części Kanady. - On chce zajmować się modą i marketingiem dóbr luksusowych. Ale również odnalazł w sobie w ciągu ostatniego roku dzięki swojemu pedagogowi w szkole pasję do nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. (...) Widzę, że coraz chętniej skłania się ku temu kierunkowi. Ja temu kibicuję po cichu - przyznała.

Teraz nadszedł moment, gdy Staś faktycznie opuszcza rodzinny dom, co bardzo wstrząsnęło Małgorzatą Rozenek-Majdan. Na najnowszych relacjach widać, jak wraz z mężem i synem pakują kartony do samochodu. Gwiazda wynosi również komputer. Zdjęcia z wyprowadzki znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Pakujemy się w drogę" - napisała na InstaStories. Dodała również, że to "straszne uczucie". Syn jest podekscytowany w związku z wyprowadzką. "Staś szczęśliwy i pełen oczekiwań, a my smutni" - stwierdziła gwiazda.

My po krótkiej przerwie znowu jesteśmy za kierownicą. (...) Jedziemy zawieść Staśka na studia, więc znowu kilka dni będziemy w trasie, ale nie dało się tego zrobić inaczej niż samochodem, bo jesteśmy zapakowani po brzegi, łącznie ze Staśka rowerem. Ta podróż jest taka trochę mniej przyjemna niż te wakacyjne, ale no taka kolej rzeczy, tak się dzieje. Dzieci dorastają. Ja tylko się cieszę strasznie, że mam jeszcze tego małego Henia i tego Tadka, bo faktycznie no jest coś takiego smutnego, nawet bardzo smutnego, ale ja nie mogę o tym mówić, bo zaraz będę płakać. Już płaczę od wczoraj non stop. (...) Pocieszam się tym, że są samoloty. (...) Mój mąż też nie tryska humorem

- mówiła na InstaStories Rozenek-Majdan.

