Szymon Hołownia spełnia się w polityce. Marszałek sejmu może pochwalić się również udanym życiem prywatnym. Od wielu lat jest mężem Urszuli Brzezińskiej-Hołowni. Para wychowuje razem dwie córki - Marię i Elżbietę. Zakochani w styczniu 2024 roku obchodzili ósmą rocznicę ślubu. Aktywnie działają w mediach społecznościowych, gdzie nierzadko publikują wspólne ujęcia. I tym razem nie było inaczej. Szymon Hołownia opublikował fotografię z ukochaną i następnie zwrócił się do żołnierzy.

Szymon Hołownia zabrał głos w Święto Wojska Polskiego. Opublikował zdjęcia z rodziną

Ukochana Szymona Hołowni jest pilotką myśliwca. Marszałek podziwia Urszulę Brzezińską-Hołownię za odwagę, co często podkreśla w mediach społecznościowych. Pokazał internautom, jak z rodziną spędza Święto Wojska Polskiego. Nie zabrakło życzeń w stronę żołnierzy i żołnierek. Hołownia nie szczędził słów podziwu i dumy. "Żebyśmy zawsze się na nich doczekali. Żeby za każdym razem do nas wracali. Z dyżuru, ze służby, z misji. Z pracy. Podczas dzisiejszych obchodów Święta Wojska Polskiego, będzie czas na wielkie słowa, defilady i salwy. Na docenienie i podziękowania dla tych, którzy zdecydowali, że będą walczyć za Polskę, a jeśli trzeba będzie - oddadzą za nią swoje życie" - napisał w poście na Instagramie. Chcecie zobaczyć zdjęcia Szymona Hołowni z żoną i dziećmi? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Jak Szymon Hołownia poznał się z żoną? Podzielił się historią

Szymon Hołownia jakiś czas temu podzielił się wyjątkową historią W "Dzień dobry TVN" wyznał, w jaki sposób poznał swoją ukochaną. Wszystko zaczęło się od "Mam talent!" w 2014 roku. - Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z "Top Gun", którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - zdradził Hołownia w śniadaniówce. Później w odnalezieniu Urszuli pomogły mu media społecznościowe. "Zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź. To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem" - opowiadał, z kolei, na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Szymon Hołownia zakochał się po uszy w znanej aktorce. "Rachunki za kwiaty sięgały dwóch tys. złotych"