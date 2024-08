Agnieszka Woźniak-Starak wielokrotnie zmieniała swoje nazwisko. Jak wiadomo, obecne nosi po tragicznie zmarłym mężu. Ukochany dziennikarki odszedł w 2019 roku. Od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka minęło już pięć lat. Tuż po odejściu ukochanego prezenterka wycofała się z medialnego życia. Po długim czasie wróciła do zawodowych obowiązków. Jak wiadomo, panieńskim nazwiskiem prezenterki telewizyjnej jest Szulim. Przez pewien czas Agnieszka nosiła inne nazwisko dwuczłonowe: Szulim-Badziak. Drugą część przyjęła po swoim pierwszym mężu. Co u niego słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek otwarła się na temat rozstania z Milikiem. "Żyłam na światowym poziomie"

Agnieszka Woźniak-Starak rozstała się z pierwszym mężem po siedmiu latach. Co obecnie robi Adam Badziak?

Rozstanie Agnieszki Woźniak-Starak i Adama Badziaka zaskoczyło wiele osób. Prezenterka i znany motocyklista wyścigowy wzięli ślub w 2008 roku. Jak się okazało, para szybko przeżyła poważny kryzys. Małżeństwa nie udało się uratować. Do rozstania doszło w 2012 roku. Rozwód został sfinalizowany w 2015 roku. Co poszło nie tak? Okazało się, że Agnieszka i Adam mieli inne priorytety w życiu. Media spekulowały, że chodziło o kwestie rodzinne. Po latach dziennikarka wyznała, że straciła dziecko, co bardzo wpłynęło na jej małżeństwo z Badziakiem.

Życie Adama Badziaka bardzo się zmieniło. Wygląda na to, że mężczyzna założył rodzinę. W 2017 roku na świat przyszło jego pierwsze dziecko. Były mąż dziennikarki zaczął również spełniać marzenia. Prowadzi profil na X, z którego wynika, że jest komentatorem dla kanału Polsat Sport. Mężczyzna wciąż jest wierny branży motoryzacyjnej. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje zdjęcia, szczególnie z rodziną i znajomymi. Po związku Agnieszki Woźniak-Starak i Adama Badziaka zostały tylko fotografie. Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Agnieszka Woźniak-Starak ma nowego ukochanego

Agnieszka Woźniak-Starak od niedawna jest w nowej relacji. Wszystko wskazuje na to, że kobieta podchodzi do związku bardzo poważnie. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że restauratora zdążyli już poznać rodzice Piotra. "Zareagowali pozytywnie. Cieszą się, że Agnieszka układa sobie życie po śmierci Piotra i że udało jej się odnaleźć szczęście. Stosunki z byłymi teściami co prawda nieco się rozluźniły, co jest w zasadzie naturalne, nie widują się już tak często, jak kiedyś. Wciąż mają do siebie wiele ciepłych uczuć i sympatii" - wyznał informator w wywiadzie z Pudelkiem. Jak wynika z rozmowy, wszystko wskazuje na to, że rodzice reżysera kibicują nowemu związkowi Agnieszki. Póki co, dziennikarka nie potwierdziła doniesień mediów. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak pokazała się rozczochrana i bez makijażu. "No i tak to ja lubię"