Joanna Kurska przez lata pracowała u boku swojego męża w Telewizji Polskiej. Ze stanowiska została zdjęta chwilę przed głośnymi zmianami w stacji. Nowa władza od razu nie przypadła jej do gustu. Nic dziwnego, skoro na dzień dobry wyemitowała materiał o jej kolosalnych zarobkach. Od tej pory Kurska przygląda się poczynaniom telewizji i chętnie komentuje jej potknięcia. Tym razem rozgoryczona narzekała na koncert "Lata z Radiem i Telewizją Polską". W pewnym momencie padła ważna deklaracja.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Wilk nie śpiewała w Opolu za Kurskiego. "Nie mogę utożsamiać się z podżeganiem do hejtu"

Joanna Kurska grzmi w mediach społecznościowych. "Niszczenie wizerunku TVP"

Ostatnie koncerty TVP nie cieszą się zbytnią popularnością. Widzowie zwracają uwagę na małą różnorodność gwiazd, odgrzewanie starych hitów i złą organizację. Temat podchwyciła sama Kurska, która postanowiła dolać nieco oliwy do ognia. "Próbują zrobić Wakacyjną Trasę Dwójki. Nie zrobią, nie potrafią, aż żal na nich patrzeć! TVP potężna już była, teraz to już jest dno. Uśmiechajcie się" - pisała na swoim profilu na Facebooku. Później wdała się w dyskusje z internautami, którzy przytakiwali jej rozważaniom. "To byli prowadzący, oprawa, show i oglądalność. To jest sprawa do rozliczenia przez prokuratora i sąd! Niszczenie publicznego majątku i wizerunku TVP. Odpowiedzą za to. Przerażające" - czytamy. Zgadzacie się z jej słowami?

Koncert TVP faktycznie był aż tak zły? Widzowie oceniają

Zdecydowana większość widzów uważa, że tegoroczne letnie koncerty nie trzymają poziomu. Ostatnio oberwało się Kasi Wilk, teraz Grzegorzowi Hyżemu i Stachurskiemu. "Hyżego nie znoszę, drażni mnie jego maniera śpiewania, Stachursky mógł sobie darować tą ostatnią disco-polówkę, ale siara", "Ani muzyka, ani głos, ani tekst" - czytamy. Sporo gorzkich słów usłyszała również Patrycja Markowska. Poziom show podniósł według widzów Dawid Kwiatkowski. "Dawid potrafi skraść serce", "Dawid jak zwykle super zaśpiewał", "Piękny występ, uwielbiam tego artystę" - rozpisywali się fani pod nagraniem muzyka. ZOBACZ TEŻ: Doda weszła na scenę w TVP i się zaczęło. Reakcja tłumu mówi wszystko!